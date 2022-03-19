Dilipak: “Keskin sirke” politikaları küpüne zarar verir; entrika üzerinde siyaset kurgulayanlar hukuku katlederler

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, muhalefet ve iktidar partilerini eleştirdiği bugünkü yazısında, “Bu zor zamanda şunu görmüyorlar: Birbirimize karşı kazanacak bir zaferimiz yok, birlikte kazanacak tek zaferimiz var. Farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşayabiliriz!” ifadelerini kullandı.

“Garip değil mi, Kılıçdaroğlu Biden’a göz kırpıyor ama AK Parti konusunda yıldızları bir türlü barışmıyor. Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı ile el sıkışıyor ama kendi muhalefetine karşı daha katı. ABD, darbenin arkasındaki güç, biz ABD’den vazgeçemiyoruz ama ABD’nin içimizdeki uzantıları ile yıldızımız barışmıyor” diyen Dilipak, şunları kaydetti:

“Evet kendi içimizde bir araya gelemeyeceğimiz kişiler ve topluluklar olabilir. Ama dışarıda bizim birlikte olabileceğimiz, tekil kişiler ya da topluluklar da olabilir. Bir ülkede siyaset yönetici kadrolarla sınırlı olmadığı gibi, toplumda yönetimle aynı olmayabilir. Her yerde her zaman dostlarımız da, düşmanlarımız da olabilir. Ama bizim siyasetimiz odur ki, “bir topluluğa olan düşmanlığımız bile bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmez.”

“Bakın ‘keskin sirke’ politikaları küpüne zarar verir! Kaçtığınızı sandığınız şeye doğru koşarsınız sonra. Dahası ‘Haddinden fazla şiddet, gayedeki hikmeti yok eder!’ Entrika üzerinde siyaset kurgulayanlar hukuku katlederler. Hukuk yara alırsa meşruiyet tartışması başlar” diyen Dilipak, şu temennilerde bulundu:

“Unutmamak gerekir ki, dağ ne kadar yüksek olursa olsun, üstünden geçen bir yol vardır. Herkes birbirinin işini yokuşa sürerse, Allah onların işlerini sarp dağlara sardırır. Onların üstlerine pislik yağdırır. Allah işinizi “asân” eylesin istiyorsanız, siz diğerlerinin işini kolay kılın! Allah sizi birbirinizin elleri ile ya yüceltecek, ya da cezalandıracaktır. Siz birbirinize tuzak kazacak olursanız, Allah da size tuzak kurar ve Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Mekarallâhu. Allah sizin işlerinizi kolaylaştırmak istemektedir, ta ki, birbirinizin işini kolay kılın, birbirinize güzel örnek olun ve Allah’ın rızasını kazanmak için hayırda yarışın.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.