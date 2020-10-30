Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak bugünkü yazısında İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında öne sürdüğü FETÖ imasıyla başlayan krizi değerlendirdi. Dilipak, "İyi Parti’deki iç hesaplaşmayı gözünüze çok yaklaştırırsanız, arkasında bir ormanı kaybedersiniz" görüşünü dile getirdi.

"Eski MİT Müsteşarı Atasagun öyle diyordu: ‘Gülen ABD’nin yeşil kuşak projesidir’. Evet, Yeşil Kuşak Projesi yeniden masada. Ama bu defa Yeşil daha light bir yeşil. Burada asıl hedef, milliyetçi kadroların yeniden yapılandırılması! Ardından ötekilere gelecek sıra. Onların evdeki hesapları böyle" diyen Dilipak, bugün İyi Parti'de yaşananların da bu çerçeveden okunması gerektiğini söyledi.

"esele Meral Akşener, Ümit Özdağ meselesi değil. Buğra Kavuncu meselesi de değil, Ruzi Nazar ve Duane Clarridge, Enver Altaylı’yı da akıldan çıkarmamak gerek" diyen Dilipak, şunları kaydetti:

"Aslında tartışma İYİ Parti üzerinden başlasa da, aynı tartışma sessiz ve derinden AK Parti, MHP, CHP, HDP için de söz konusu. Bu durum uluslararası sistem için de geçerli. Liderlik, kadro, yöntem ve gaye! Bu süreçte din ve nihai hedef ayrı ve önemli bir konu. İşin çok ciddi bir uluslararası boyutu var. Ve tabi bu işin çok ciddi bir ekonomisi var. Bu kadar zor bir işin altından kalkabilmek için çok bilgili, çok dürüst ve çok cesur olmak gerek. Maalesef siyaset ve bürokrasi bu konuda çok geride."

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