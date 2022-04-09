Dilipak: “İşte ne güzel camiler, İmam hatip binaları yaptık” demekle bitmiyor iş, sonuç ortada!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “İHL ile ihale karışınca olan oldu. İktidar ilişkileri bizi bu konuda hazırlıksız yakaladı. Zenginleşsek de, bu zenginlik kasa masa konusunda ağırlık kazandı” eleştirisini dile getirdi.

Dilipak, “Bizim İHL’lilerin bir kısmı vakti zamanında, Mehdi, Masonluk, Anti Darvinizm derken Adnan Oktar’ın ağına düşmüştü, kimisi Kalkancı’dan yana oldu, şu tarikat, bu dergah, filan cemaat, FETÖ, DAEŞ, Hizbullah filan derken bugün bu gençler Deist ve Agnostik olmaya başladılar. Ahmet Ünlü’ye göre, bu gençlerin sayısı yüz binlere ulaştı ve milyona giderken, bunların %70’i namazlı abdestli ailelerin çocuğu” değerlendirmesini yaptı.

"Birtakım ihalecilerin adını, binasını yaptı diye ilahiyat fakültesinin alnına çakarsanız, işte böyle çakılırsınız sonra"

“GREVİO yöneticisini İmam-Hatip’e ya da MAARİF’e yöneticisi yaparsanız olan ve olacak olan daha birçok şeyden şikâyet etme hakkınızı sınırlandırmış olmaz mısınız!” diyerek sitem eden Dilipak, “Birileri İHL ile İHALE işlerini karıştırmış olmalı. Birtakım ihalecilerin adını, binasını yaptı diye eğer İlahiyat Fakültesinin alnına adını çakarsanız, işte böyle çakılırsınız sonra. ‘İşte ne güzel camiler, İmam-Hatip binaları yaptık’ demekle bitmiyor iş. Sonuç ortada. Asıl sorun META değil. META peşinde koşanların METAVERSE’ye de sazan gibi atlayacaklarından kuşku yok” diye yazdı.

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