Dilipak: İnsanları aşı olmuyorlar diye böyle dışlamak, toplum barışını dinamitlemektir!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Koronavirüs aşısına ilişkin görüşlerini eleştirenlere yanıt verdi.

“Twitter’da bazı arkadaşlar soruyorlar: Önce şu soruya cevap verin! DSÖ’nün; 'Aşıların Kovid-19’a karşı koruduğunu gösteren kanıtımız yok. Aşının yan etkisinin olup olmadığını da bilmiyoruz' demesine rağmen! Ve aşının yan tesirlerinden Pfizer veya Moderna sorumlu olmayacaksa! Kim sorumlu olacak? Aşı ısrarınızın sebebi nedir?” diye soran Dilipak, “Vücud dokunulmazlığı, temel insan hakkıdır. İnsanları aşı olmuyorlar diye böyle dışlamak, toplum barışını dinamitlemektir!” dedi.

Dilipak sözlerinin devamında, “Ayrıca benim gibi kategorik olarak aşı karşıtı olmayan, ancak sağlık tröstlerinin bu acil dayatmalarına ihtiyatla bakan milyonlar var. Sen kimsin be adam! Allah aklını FDA’ya emanet eden Ebu Cehil’lerin fitnesinden, cahillikten ve zulümden, ahir zaman fitnesinden insanlığı korusun” diye yazdı.

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