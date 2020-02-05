Dilipak: İktidar ilişkileri ile haksız servet edinenler ve onlar karşısında seslerini çıkarmayanlar şimdi korkun

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, dünyayı büyük tehlikelerin beklediğini, teknolojin savaşa hizmet ettiğini yazdı. Dilipak, "İktidar ilişkileri ile haksız servet edinenler ve onlar karşısında seslerini çıkarmayanlar ve hatta onlara yardım edenler, şimdi korkun.. Eğer bugün tevbe etmeyecekseniz, bilin ki, yarın çok geç olabilir." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Birileri sırtında taşıdıkları odunla tutuşturulacak cehennem ateşine girdiklerinde bugün yaptıklarına pişman olacaklar ama geç kalmış olacaklar. Bizler bu dünyada yapıp yapmadıklarımızla, söyleyip söylemediklerimizle ya kendi cennetimize sırtımızda tuğla taşıyor olacağız, ya da kendi cehennemimize sırtımız da odun taşıyor olacağız. Ya Rab, bize Hakkı Hak, batılı batıl göster, Hak da toplanmamızı nasib et. Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların değil." görüşünü savundu.

Dilipak, "Depremde enkaz altında kalan canları kurtarmak için gösterdiğimiz çabadan daha fazlasını, bugün, birbirimizi cehennemden kurtarmak için göstermeyeceksek yazıklar olsun bize!" ifadesini kullandı.

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