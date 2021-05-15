Dilipak: Hoş, biz de “Yerli ve Milli”nin suyunu çıkardık

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, eskiden “Ramazan” kelimesi yerine “Şeker Bayramı” denildiğini hatırlayarak, “Neyse. Artık o günler geçmişte kaldı. Artık CHP bile bayram kutluyor” diye yazdı.

Dilipak devamında, “Nedense birilerine ‘Recep, Şaban, Ramazan, Şevval birilerine ağır geliyor. Ama mesela ‘Agustos, Martius, Mai, Tammuz’ mesela onları hiç rahatsız etmiyor. Biz ‘yerli ve milli’ dedikçe onlar ‘evrensel, çağdaş, laik’ deyip duruyor. Hoş, biz de ‘Yerli ve Milli’nin suyunu çıkardık. Herkes kendi yalanını kutsuyor anlayacağız. Herkes kendi Şeytanına sadakat konusunda tavize yanaşmıyor. İşimiz gücümüz ötekilerin Şeytanını taşlamak. Şeytan en çok da bu oyundan hoşlanıyor. Çünkü sonuçta herkes kendi Şeytanını kucağına oturtuyor, koruyor ve savunuyor!” ifadelerini kullandı.

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