Dilipak: Hiçbir yaratılmışı, liyakatinin üstünde bir yere yüceltmeyelim; onlara sesiniz bile ulaşmıyorsa vay halinize

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaz’daki evinin yanında bulunan Boğaziçi Öngörüm arazisiyle ilgili CHP’yi hem takdir etti hem eleştirdi. CHP’nin dürüstlüğünün yalnızca kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece olduğunu ifade eden Dilipak, Mustafa Kemal Atatürk’ün zengin bir aileden gelmediğini hatırlatarak İş Bankası hisselerini gündeme getirdi.

Sözlerinin devamında, “Hiçbir yaratılmışı, liyakatinin üstünde bir yere yüceltmeyelim. Seçtiklerinizin kulaklarına elleriniz ulaşmıyorsa orada sorun var demektir. Eğer onlara sesinizi bile duyuramıyorsanız vay halinize” diyen Dilipak, şunları kaydetti:

“Siyasilerin rakiplerine karşı yaptıkları şu: Kendi ayıplarını gizlemek, karşısındakinin ayıplarını abartarak servis etmek. Herkes aynı şeyi yapınca, tabii herkes rezil oluyor. Ama herkes kendi taraftarının gözüne at gözlüğü takıp, meddahları, dalkavuklarını, trolleri devreye sokunca, aynı soğuk savaş dönemindeki sağ-sol kavgası gibi, sağdan kaçan sola, soldan kaçan sağa sığınıyor.. Bir kafa kirada ise, güdülerinizle çıkarlarınızın gösterdiği yönde agresif bir kişilik gösteriyorsanız, radikalleşiyorsunuz demektir. Başkalarının yokluğunda kendinize varlık aramaya koyuluyorsunuz demektir.. Kafanızı kiraya vermeyin. Onların kulu-kölesi olursunuz. Sizi dolap beygirine döndürürler. Aynı yerde döner durursunuz. Beyin kireçlenmesi yaşarsınız. Gözünüz var görmez kulağınız var duymaz, kalbiniz var hissetmez olursunuz.”

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