Dilipak: HDP'lilerin dokunulmazlığı kaldırılırsa, AK Parti tek başına referandum çoğunluğuna ulaşabilir

Zaman'a kayyum atanmasına günler kala Yeni Akit'teki köşesinde gazeteye el konması gerektiğini yazan Abdurrahman Dilipak, bu kez de önümüzdeki günlerde HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM'deki sürecin başlayabileceğini iddia etti. Dilipak, yazısında "Önümüzdeki günlerde PKK ile ilişkili milletvekillerinin tezkereleri de TBMM’de ele alınarak bazı HDP’li milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılabilir.. Sanırım önce bütçe görüşmeleri ele alınır ve ardından tezkereler oylanır. Bir sonraki adım yargılama süreci olur. Belki bazıları dokunulmazlıkları kalkınca gözaltına alınabilir ve tutuklanabilir" dedi. Dilipak, yazısında "Bir başka konu da eğer grub kuracak kadar milletvekilinin dokunulmazlığı düşürülürse, bu milletvekillerinin seçildikleri bölgelerde ara seçime gidilmesi.. Tabii böyle bir durumda seçim sonuçlarının parlamento aritmetiğini nasıl değiştireceği merak konusu.. Bu durum AK Parti ve HDP’de yeni dengeler oluşmasına sebeb olabilir. Mesela AK Parti tek başına referandum çoğunluğuna ulaşabilir. Yeni Anayasa ve Başkanlık konusunda muhalefete ihtiyaç duymayabilir" ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'ın Yeni Akit gazetesinin bugünkü (6 Mart 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Paralel ve PKK’nın önümüzdeki günlerde topyekûn saldırıya geçecekleri söyleniyordu.. 17 Aralık ve Gezi benzeri eylemler için hazırlıkların tamamlandığı söyleniyordu. Yurdun dörtbir yanında ilk işaretler görülmeye başlanmıştı.

PKK’ya karşı operasyonlar sürüyor. Bu arada Feza Yayıncılık A.Ş. bünyesinde bulunan Zaman, Meydan, Today’s Zaman gazetesi ile Cihan Haber Ajansı ve Aksiyon Dergisi’ne de kayyım atandı. Zaman Kitap, Cihan Medya Dağıtım, Irmak Tv ve Radyo Cihan’a da kayyım ataması yapıldı.

Bu arada Paralel yapı ile ilişkili işadamlarına da operasyon yapıldı.

Önümüzdeki günlerde PKK ile ilişkili milletvekillerinin tezkereleri de TBMM’de ele alınarak bazı HDP’li milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılabilir.. Sanırım önce bütçe görüşmeleri ele alınır ve ardından tezkereler oylanır. Bir sonraki adım yargılama süreci olur. Belki bazıları dokunulmazlıkları kalkınca gözaltına alınabilir ve tutuklanabilir.

Bakarsınız, bazı milletvekilleri yurtdışına ya da dağa çıkabilir. Bir başka konu da eğer grub kuracak kadar milletvekilinin dokunulmazlığı düşürülürse, bu milletvekillerinin seçildikleri bölgelerde ara seçime gidilmesi.. Tabii böyle bir durumda seçim sonuçlarının parlamento aritmetiğini nasıl değiştireceği merak konusu.. Bu durum AK Parti ve HDP’de yeni dengeler oluşmasına sebeb olabilir. Mesela AK Parti tek başına referandum çoğunluğuna ulaşabilir. Yeni Anayasa ve Başkanlık konusunda muhalefete ihtiyaç duymayabilir.. HDP parlamentodaki grubunu kaybedebilir.

Aslında HDP gelinen noktada bölünebilir.. Yeni siyasi dengeler oluşabilir. Zaten PKK ve paralel örgütler gelinen noktada birbirine düşmüş gözüküyor. Örgüt sosyolojik tabanını kaybetme noktasında. Silahlı unsurlar da ciddi bir dağılma ve çözülme sürecine girdi.

Türkiye, PKK ve PYD üzerindeki baskısını artıracak.. Aynı şekilde Paralel yapının media ayağını çökerttikten sonra şimdi sıra muhtemelen sermaye, siyaset, STK ve bürokrasideki ayağına gelecek. Yerel yönetimlerdeki, özerk yapılardaki, üniversitelerdeki uzantılar gündemde olacak.. Eşzamanlı olarak PKK ve Paralel yapının bölgedeki ve dış ülkelerdeki uzantıları üzerine daha bir kararlılıkla gidilecek.. İlgili ülkelerle bu anlamda üst seviyede görüşmeler gündeme gelecek. Basın ve idari birimler diplomatik yoldan bilgilendirilecektir. Gülen’in etrafındaki çember daha da daraltılacak ve yurtdışına kaçanların yakalanması ve iadesi için yeni girişimler yapılacak sanırım.

Bu arada Zaman gazetesi kayyıma devredilince muhtemelen tirajı da dibe vuracak. 3.950.000 civarındaki toplam tiraj, önümüzdeki hafta, Zaman gazetesinin 600.000 olarak açıklanan tirajı, gerçek tirajı olan 30.000’in de altına düşecekse, bir anda 3.300.000 seviyesine gerileyecek. Hatta Meydan’ın açıklanan tirajı 85.000, onu da düşerseniz, 3.2 milyona gerileyebilir.

Geçen hafta İpek-Koza medianın 2 gazetesi kapanmıştı, şimdi Zaman ve Meydan da kapanınca, ulusal basın sayısı da düşecek, ama bakalım bu tiraj nereye gidecek. Aslında hiçbir yere gitmeyebilir de, çünki büyük ölçüde öyle bir tiraj yok. Belki bir kısmı Özgür Düşünce gazetesine gidecektir, göreceğiz. Özgür Düşünce de Zaman’la birlikte bedava dağıtılıyor. Ama onun da fazla bir tirajı yok. 40.000 gibi bir tiraj açıklıyorlardı.

Türkiye’de havalar ısındıkça siyaset de ısınacak gibi..

İktidar kararlılıkla yoluna devam ederken, HDP’nin hali malum. Kürt sorununun siyaset yolu ile çözülmesi için destek veren sosyolojik tabanını kaybetti. Birbirlerini suçluyorlar ve ortak bir gelecek tasavvurları yok.

MHP’deki ayrışmanın nereye varacağı belli değil. Grub da, teşkilat da bölünmüş durumda ve MHP bir yol ayırımında.

CHP’de de sular durulmak bilmiyor. Nazlıaka’nın ihracı, parti içinde yeni bir tartışma başlattı. Baykal’la başlayan tartışma dinmiş gibi gözükse de için için yanmaya devam eden bir ateş gibi.

Muhalefet partilerinde sular bir türlü durulmuyor.. Son kamuoyu araştırmaları muhalefetin hızla eridiğini gösteriyor. Halk, bu terör ve Paralel yapının öteki yüzünü gördükten sonra halk bu yapılardan hızla uzaklaşıyor.

Paralel yapı, PKK ve bunlara destek verenler için, öyle sanırım ki, gelecek günler geçen günleri aratacak.. Benden söylemesi. Selâm ve dua ile..