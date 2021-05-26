Dilipak: Gerçeği örtenlere, toplumu perişan eden haram işlere alet olup, yalanlarla hakikatı gizlemeye çalışanlara, onlara alkış dağıtanlara Allah lanet etsin

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Gelişmelere bakıyorum da, kaçtığımızı sandığımız şeye doğru koşuyoruz sanki. Sürecin hızı artıyor, kriz derinleşiyor ve yayılıyor. İçeriden ve dışarıdan birileri, Rubingiller, FETÖgiller yangına körükle gidiyor. Bu piyasada kimin eli kimin cebinde belli değil. Kim dost, kim düşman, bugün durum ne, yarın durum nasıl olur, belli olmaz. Süreç uzadıkça, tehdit ve şantajlar artacak, kriz yayıldıkça birileri kendilerini aklamak için ortaklarını suçlamaya başlayacak. Bu böyle gitmez. Şundan ya da bundan yana olmak değil, Hak’tan yana taraf olmak gerek" görüşünü savundu. Dilipak, "Gerçeği örtenlere, toplumu perişan eden haram işlere alet olup, yalanlarla hakikatı gizlemeye çalışanlara, onlara alkış dağıtanlara, onları eleştirenleri eleştirenlere Allah lanet etsin." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak yazısında, "Adil şahitler olmak gerek. Yoksa işimiz zor. Bu işler böyle giderse, gelecek günler, geçen günleri aratabilir, Allah korusun. Bakıyorum da, herkes insafsızca bir birini suçluyor ve kendi nefsini aklıyor. Suçluların da hakları ve haklı oldukları yanlar vardır. Suçsuz gözükenlerin de gizledikleri suçları olabilir. Rabbim bana Hakkı Hak, Batılı batıl göster, Hakkı savunanlardan kıl. Bu süreçte, tartışan taraflar bakıyorum da Allah’ın her şeyi görüp bildiğini ve din gününü sanki pek hesaba katmıyorlar. Birçok kişi kendi yanlışlarını gizleyip, ötekilerin aleyhine olan şeylerin doğruluğuna ve yanlışlığına bakmadan saldırıyor." ifadesini kullandı.

Dilipak şunları kaydetti:

"Süreçle ilgili her iki taraftan, birbirlerine küfreden ve kendi yandaşlarını aklamaya çalışırken, din, ahlak ve hukuk adına hiçbir sınır tanımıyorlar ve birçok kişi kendi sırtlarında kendi cehennemlerine odun taşıyor. Kul hakkı, yalan söz ve şahidlikle kendilerini helake attıklarını görmüyorlar. Oysa feraset sahibi herkes birçok şey hakkında, sınırlı da olsa bilgi ve kanaat sahibidir."