Dilipak: Gelecek günler geçen günleri aratabilir

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında, "Bakın, gelecek günler geçen günleri aratabilir. Tabii afetler, ekonomik kriz, siyasi kriz, terör eylemleri ve suikastlar, yeni salgınlar, dalgalar, mutasyon haberleri gelebilir. Siyasette ve ekonomide yaşanan kriz ailede, dernekte, şirkette de yaşanacak. Cemaat yapılarında da yaşanacak. Sabır" ifadelerini kullandı.

"Ben her halûkârda, sabredenlerden, şükredenlerden, yanlışlara karşı direnenlerden olacağım inşallah!" diyen Dilipak devamında da, "Allah bizi zor bir imtihana da sokabilir, işler bir şekilde yoluna da girebilir. Benim duam hep, Allah’ın bize güç vermesi ve işimizi kolaylaştırması yönünde olacak. Bu süreç sonunda yine Allah’ın dediği olacak ama birileri cennete, birileri de cehenneme gidecek" sözlerini kaydetti.

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