Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşesinde FETÖ'nün eğitim alanındaki yapılaşmasına dikkati çekti. Önceden mevcut vakıf üniversite sayısının beşte birinin FETÖ mensuplarına ait olduğunu ifade eden Dilipak, "FETÖ’nün üniversitelerini kapattık diyorsunuz ama adamlar mevcut devlet ve vakıf üniversitelerinde hâlâ görevdeler. Biri bana açıklasın: Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" dedi.

FETÖ'ye aşt olduunu belirttiği 15 üniversite ismi sayan Dilipak, "FETÖ’cüler isim seçmede bizimkilerden daha başarılı. Bizimkiler, pek de dindar bir hayatı olmayan, ama fakülte binasını yapan müteahhidin adını İlahiyat Fakültesine veriyor!" eleştirisi getirdi.

"FETÖ davası sulandırıldı" eleştirisi getiren Dilipak yazısınını devamında ise şunları kaydetti:

"Bütün darbe davaları gibi o da sembol isimler ve olaylar üzerinden sürdürülüyor. 15 Temmuz günü saldırıda görev alanlar ve deşifre olanlar. Zaten bir kısmı tası tarağı topladı kaçtı. Ama en son ve en iyi bilmemiz gereken 15 Temmuz davasının bile ben gerçeğin çok büyük bir kısmının bir buzdağı gibi suyun altında kaldığını düşünüyorum.

Eğer suali mukadderlere cevap vermez, şaibeli isimlere makam ve mevki verir, onların 15 Temmuz’un ilk saatlerinde sokağa çıkanları ezmelerine fırsat vermeye devam ederseniz, öfkenin yönü değişebilir. İnandırıcılığını kaybedersiniz. Kripto FETÖ’cüleri 17-25’le sınırlandıramazsınız. Yoksa sadece kendinizi kandırırsınız ve onlar gün gelir, bu işin hesabını sizden sorarlar."

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