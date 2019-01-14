Dilipak: Dünyaya daha fazla radyasyon girecek; şimdi kenevir ekme zamanı!

Yaptığı kenevir çıkışıyla dikkati çeken Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'tan yeni bir açıklama geldi. Dilipak, "Kuzey kutbu giderek artan bir hızla Kanada’dan Sibirya’ya doğru kayıyor" ifadesini kaydederek, "Şimdi kenevir ekme zamanıdır" dedi.

Dilipak daha önce de Hint kenevirinin yasallaştırılması talebini dile getirmiş, "Kenevire tüm ülkede destek talep ediyoruz" demişti.

Kişisel Twitter adresinden bir tweet paylaşan Dilipak, kenevirin radyasyon emici bir bitki olduğunu söyleyerek şu paylaşımı yaptı: