Dilipak: Dün FETÖ ile kol kola girenler bugün düşman oldu

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Herkes gerçeği biliyor ve herkes birbirine karşı oyun kurma çabasında dün FETÖ ile kol kola girenler bugün düşman oldu" görüşünü savundu.

Dilipak, "Herkes gerçeği biliyor ve herkes birbirine karşı oyun kurma çabasında. Bu piyasada dostluklar da, düşmanlıklar da sahte! Hiç biri kalıcı değil. Her şey konjonktürel. Bu iç politikada da böyle değil mi! Dün FETÖ ile kol kola girenler bugün düşman oldu. Ya da dün CHP ve MHP birlikte AK Parti’ye karşıydılar, bugün AK Parti ve MHP birlikte CHP’ye karşı. 'Dün dündür, bugünse bugün' netekim!" düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Hakikat yoksunu bir siyaset. Diplomasi zaten maskeli balo gibi. Toplum, siyasetçiden duymak istediği sözü söylemesini istiyor, Politikacı da halka duymak istediği şeyi söylüyor. Alan memnun, veren memnun, sonunda tencere yuvarlanıyor ve kapağını buluyor." ifadesini kullandı.

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