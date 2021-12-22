Abdurrahman Dilipak: Döviz yükselirken de düşerken de kazananlar aynı çevreler, kaybedenler ise ülke

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak enflasyonun hırsızlık olduğunu belirterek “Para kaybolmaz, bu iş bir kumara benziyor, birileri kaybediyorsa, birileri, kazanıyor. Döviz yükselirken de düşerken de kazananlar aynı çevreler, kaybedenler ise ülke” dedi.

“Hiperenflasyona hazır mısınız?” başlıklı yazısında döviz kurundaki artışı manipülatörlerin yaptığını belirten Dilipak ”Yüksek kur ya da alçak kur, yüksek tansiyon ve düşük tansiyon gibidir. En tehlikeli tansiyon dalgalı tansiyondur. Dalgalı kur da öyledir” diye yazdı.

Twitter’ın kurucu ortağı ve CEO’su Jack Dorsey’in ABD ve tüm dünyada hiperenflasyon olacağını ve “ABD’den başlayıp dünyaya yayılacak ve her şeyi değiştirecek” dediğini aktaran Dilipak, “Ekonomide kriz olacaksa bu aynı zamanda siyasette de kriz olacak demektir” görüşünü dile getirdi.

Dilipak, “Eğer ABD’de bir hiperenflasyon yaşanacak olursa, bu ekonomik tsunami dolar üzerinden ve ABD ile birlikte hareket eden ülkelerde ekonomik bir tsunamiye, 8 şiddetinde bir depreme sebep olabilir” dedi.

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