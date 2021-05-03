Dilipak: Diyaneti ve vakıfları yeniden yapılandırmamız gerekiyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında, “Diyaneti yeniden yapılandırmamız, Vakıfları yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Bizim de yapacak çok işimiz var. Kim yapacaksa, bir an önce bizim, Hilafete bağlı topraklardaki, Osmanlı topraklarındaki, Doğu Roma topraklarındaki, Ortodoks topraklarındaki kadim uygarlık dönemine ait bilgileri toplamamız ve üzerinde çalışmalara başlamamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Ama düşünüyorum da bizim Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait böyle bir yeterli çalışmamız yok ki. Osmanlı Arşivleri ve Şer’iye sicilleri konusunda bile yeterli çalışmalarımız yok. Kendi ülkemizdeki dini vakıf, dernek, cemaat yapılarını bile bir araya getirmeden nasıl yapacağız bunu” diye eleştirilerde bulunan Dilipak, devamında şunları kaydetti:

“Para ve iktidar açlığı aklımızı başımızdan almış. Küçük hesaplarla din, tarih, gelenek, ilim, sanat, ne varsa harcıyoruz. Magazinleştiriyoruz, mefahire dönüştürüyoruz, sorumluluk idrakine değil. Onun için aklımızı başımıza almamız gerek. Kolay yoldan para kazanmak için her haltı yapmaya hazır kalabalıklarla bu işin üstesinden gelemeyiz. Yeni bir medeniyetin ihyası ve inşası için güç ve paradan önce akıl gerekli.”

Dilipak yazısını şöyle sonlandırdı:

“Aklımızı başımıza toplamamız gerek. Aile olmadan olmaz. Gençlik olmadan olmaz. Maarif olmadan olmaz. Tekrar söylüyorum, tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir. Ne din, Tv programlarında anlatılandan ibarettir, ne de tarih, Tv dizilerinde anlatılanlardan. Hatta her iki alanda da din ve tarih kültür, gelenek, magazin ve PR meselesi haline getirilmektedir. Piyasa işi, sipariş yollarla, batıdan ithal kavram ve kurumlarla medeniyet inşa edilmez.”

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