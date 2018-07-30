Dilipak: Dikkat ederseniz, hemen her dizide bir gay var; iyiliksever, akıllı ve dürüst bir karakter olarak öne çıkan

Hükümete yakınlığıyla bilinen Akit gazetesinin yazarı Abdurrahman Dilipak "bizimkiler" dediği grubu "şeytan"ın "para-makam ve fahşa konusunda kandırdığını" söyledi. "Dikkat ederseniz, hemen her dizide bir gay var, piercingli, tattoolu, munis, iyiliksever, akıllı ve dürüst bir karakter olarak öne çıkan, haksızlığa uğrayan biri" diyen Dilipak, "15 Temmuz’da başımıza bomba yağdıranlar yeni silahlarını kalbimize ve beynimize yöneltiyorlar" diye yazdı.

"Şeytan bizimkileri nasıl kandırıyor" başlığıyla bir yazı kaleme alan Dilipak, "Şeytan kimi nasıl kandıracağını biliyor. Paraysa para, kadınsa kadın, makamsa makam Din sizin için önemli ise şeytan sizi Allah’la aldatmayı deneyecektir. Nefsinizin hoşuna giden ne varsa onunla gelecektir" ifadesini kullandı.

Dilipak "Gençler, yaşlılar, kadınlar, erkekler dökülüyoruz" ifadesini kullandığı bugünkü (30 Temmuz 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu işin zengini fakiri, okumuşu, okumamışı da yok. Tabi burada en büyük vebal de toplumun önünde olanlar. Vitrindekiler ve topluma yön verenlerde.

Bunlar kendi aralarında bir “Societe” oluşturmaya da başladılar. Dernekleri, kulüpleri var. Batıdan destek ve himaye görüyorlar. Giderek politize oluyorlar.

Dikkat ederseniz, hemen her dizide bir gay var, piercingli, tattoolu, munis, iyiliksever, akıllı ve dürüst bir karakter olarak öne çıkan, haksızlığa uğrayan biri.

15 Temmuz’da başımıza bomba yağdıranlar yeni silahlarını kalbimize ve beynimize yöneltiyorlar. Kan lekesi yok. Kafa derimiz ve göğüs kafesimiz parçalanmıyor ama kişilik olarak ölüyoruz.

Bu konuda devlete ve topluma, vakıflara ve okullara, herkese, hepimize görev düşüyor.