Dilipak: Digital diktatörlere siber köleler olmak istemiyorsanız, uyanın derin uykudan, yarın çok geç olabilir

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında bilim insanı Elon Musk için, “Uzayı Starlink’le işgal eden Musk, Ay ve Merih’te koloni kurmak gibi, Kabbalistik hayal peşinde bir maceraperest” dedi. “Elon Musk kafamıza “Chip” takıp, “Neuralink” teknolojisi ile insan, hayvan ve makinayı birbirine bağlayınca kim nerede başlayıp, nerede bittiği, merkezde kimin olduğunu bile anlamayacağız” diyen Dilipak, “Digital diktatörlere siber köleler olmak istemiyorsanız, uyanın! Uyanın derin uykudan. Yarın çok geç olabilir” ifadelerini kullandı.

“Siyaset, bürokrasi, sermaye, akademi, sanatçılar ve edebiyatçılar, STK, Media büyük bir kesim olarak bu Şeytani oyunun parçası oldular” diyen Dilipak, “Sonuç ortada. Fuhuş ve uyuşturucu artık kenar mahallelerde değil, her yerde. Bunlar olabiliyorsa, Siborg da olacak, Humanoidlerle birlikte yaşayacağız. Yeni Mutant insanlar da göreceğiz, CLONAID’lerle de tanışacağız. Ruhsuz, HumanZoo diyebileceğimiz insan-hayvan karması canlıları da göreceğiz. Elon Musk kafamıza “Chip” takıp, “Neuralink” teknolojisi ile insan, hayvan ve makinayı birbirine bağlayınca kim nerede başlayıp, nerede bittiği, merkezde kimin olduğunu bile anlamayacağız” ifadelerini kullandı.

Beynimiz data yüklenen ve silinebilen bir Harddisk gibi kullanılacaksa, geriye ne kalıyor ki” diyen Dilipak, devamında şunları kaydetti:

“Gökte ‘Starlink’ler, yerde ‘5G’ kaçacak yer de yok. İnsanlık CoVID komplosu ile siyasi önderlerinin rehberliğinde “yeni Babil kulesi” hükmündeki bu cehenneme kendi sırtında efendilerinin zirveye tırmanmaları için yol inşa etmek üzere taş taşıyor.

Digital diktatörlere siber köleler olmak istemiyorsanız, uyanın! Uyanın derin uykudan. Yarın çok geç olabilir.”

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