Dilipak: CoVID’i gözümüze öyle yaklaştırdılar ki arkasında yanan ormanı göremiyoruz

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “Savaşa hazır mısınız? Başlıklı bugünkü yazısında, “Ülkemizin etrafında doğu ve batı kuzey ve güneyde savaş borularının öttürüldüğünü duymayan var mı? Bizim ağzımıza burnumuza değil sadece sanki gözümüze kulaklarımıza da maske taktılar. CoVID’i gözümüze öyle yaklaştırdılar ki, arkasında yanan ormanı göremiyoruz. Maske, Mesafe, Musluk 3’lemesi ile ömür tüketiyoruz!” ifadelerini kullandı.

Dilipak devamında şunları kaydetti:

“Batımızda Yunanistan topraklarındaki Amerikan askeri hareketliliğini biliyorsunuz. Bu hareketlilik Girit’ten Baltık denizine kadar devam ediyor. Baltıklara ulaşmak için Yunanistan üzerinden Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Belarus üzerinden Letonya, Litvanya ya da Polonya üzerinden Baltık denizine ulaşabilirsiniz. Bu arada Romanya Ukrayna arasında bir de araya sıkışmış Moldova içeride kalır. Karadeniz ülkeleri belli: Türkiye Karadeniz’e en geniş sınırı olan ülke. Sonra Rusya ve Ukrayna gelir. Batıda Romanya ve Bulgaristan var. Doğuda Gürcistan var. Rusya’nın bir ucu Baltıklarda, Balkanlar’da. Doğuda ise Bering boğazı üzerinden ABD ile komşu. Çin’le, Moğolistan’la, hatta Japonya ile komşu. ABD, Rusya’nın sınır komşuları üzerinden, özellikle Karadeniz havzası üzerinden askeri bir hareketlilik içinde. NATO ve AB, Bulgaristan, Ukrayna’yı ve daha sonra Gürcistan ve Ermenistan’ı da arasına alıp, sınırlarını Kafkaslara, İran’a, hatta Kafkaslara ve Azerbaycan üzerinden Hazar denizine ulaşmak istiyor. Bu planda ABD, NATO şemsiyesi altında bölgede, hatta Karadeniz’de kalmak için Bulgaristan’la Karadeniz sahilinde ve Yunanistan’la Ege sahilinde askeri deniz üssü kurmak istiyor. İngiltere ise bir yandan Rusya, öte yandan Çin ve Hindistan üzerinden Avustralya’ya, Yeni Zellanda’ya ulaşmak ve deniz ve karadan İpek ve Baharat yolunu kontrol etmek istiyor. Tabii bu hat üzerinde Pakistan, İran ve Türkiye de var. Yani eski CENTO ve RCD ülkeleri.”

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