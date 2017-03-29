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Dilipak: CIA, Fethullah Gülen'in yanına beni de istedi; reddettim!

"O zaman da bunları açıkladım ama kimse inanmadı"

29 Mart 2017 15:45

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak,  "'FETÖ’nün bir CIA projesi olduğunu" iddia etti. "FETÖ’nün CIA ile bugünkü projesini başlattığı tarih 1991’dir ve doğrudan CIA’nın projesi olarak başlamıştır. Fetullah Gülen’in yanına iki kişi daha istiyorlardı" diyen Dilipak, "İstedikleri kişilerden birisi bendim. Benim bu işin siyasi ayağını örgütlememi istiyorlardı. Reddettim. Ben CIA ile de görüştüm. O zaman da bunları açıkladım ama kimse inanmadı" ifadesini kullandı.  

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yalova Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen '15 Temmuz’dan Referanduma Yeni Türkiye' isimli konferansa katılan Dilipak, şöyle konuştu:

“FETÖ’nün CIA ile bugünkü projesini başlattığı tarih 1991’dir ve doğrudan CIA’nın projesi olarak başlamıştır. Fetullah Gülen’in yanına iki kişi daha istiyorlardı. İstedikleri kişilerden birisi bendim. Benim bu işin siyasi ayağını örgütlememi istiyorlardı. Reddettim. Ben CIA ile de görüştüm. O zaman da bunları açıkladım ama kimse inanmadı. Bu din benim dinim değil diye kitabım var mesela. Millet benimle dalga geçti. ‘Öyle şey olur mu?’ dediler. ‘Komplo teorisi’ dediler. ‘Bu memlekette böyle şey olur mu?’ dediler” 

Düzenlenen konferansa AKP Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, AKP İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel ile platform temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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