Dilipak: Cemaat parti kuracak; Gül ve İhsanoğlu bir araya gelebilir

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yazısında Fethullah Gülen cemaatinin yeni bir parti kurmayı planladığını ileri sürdü. Dilipak'a göre, "Kurulacak partiye gelecekler 3 kategoride toplanıyor. 1. kategoride 3 dönem sebebi ile aday olamayacak ama aday olmak isteyenlerin gideceği bir parti olacak bu parti. 2. kategoride bağımsızların yanında AK Parti içindeki cemaat mensupları da geri çağrılacak.. 3. gruptakiler ise kaset ve dosyalarla, tehdit ve şantaj yoluyla "ikna” edilecek isimler."

Abdurrahman Dilipak, "Cumhurbaşkanlğı seçimi sonucunda, eğer yeni oluşum ve çatı koalisyonu barajın üzerinde bir oy alırsa Abdullah Gül ile Ekmeleddin İhsanoğlu'nun bir araya gelecek" ve "Çatı ile AK Parti’nin birleşmesi ve güçlü iktidar ve anayasa değişikliği için yeni bir inisiyatif başlatılacak" dedi. Dilipak'a göre bu "senerayo"nun amacı, "Erdoğan'ın dışlanarak AK Parti'nin sahiplenilmesi."

Abdurrahman Dilipak'ın Yeni Akit gazetesinde "Yeni plan şu mu?" başlığıyla yayımlanan (27.06.2014) yazısı şöyle:

Yeni bir siyasi oluşumdan söz ediliyor. Geçen gün haberlerport’da bu konu ile ilgili bir haber vardı... AK Parti’nin kuruluşuna benzer bir süreç takip ediliyor...

Eğer paralel yapının planları başarılı olsaydı bugün zaten AK Parti’nin de ele geçmiş olması gerekiyordu. Daha önceden bu hedefe yönelik çalışmalar yapılmış, ekipler kurulmuş, mekan kiralanmış ve sekreterya kurulmuştu...

Şimdi gelişen olaylar karşısında sernaryo güncellenmiş gözüküyor... Şimdi yine yeni bir oluşum gündemde... AK Parti’den gelecekler için yeni bir parti kurulacak... Gelecekler 3 kategoride toplanıyor. 1. Kategoride 3 dönem sebebi ile aday olamayacak ama aday olmak isteyenlerin gideceği bir parti olacak bu parti. Bağımsızların yanında AK Parti içindeki cemaat mensupları da geri çağrılacak.. 3. Gruptakiler ise kaset ve dosyalarla, tehdit ve şantaj yoluyla “ikna” edilecek isimler...

Yeni kurulacak bir partinin örgütlenip seçime katılması mümkün değil. Zaten bu parti seçime katılacak parti değil...

BBP’liler ne kadar işin içinde bilmem ama cemaatin BBP üzerinde ciddi planları var.. BBP Gençliği de cemaat için büyük önem taşıyor. BBP içinde belli bir kesim bundan rahatsız... Cemaat sağcı, milliyetçi, muhafazakar kesimi buraya yönlendirmek istiyor... 3. hedef parti ise, Genç Parti. Liberal, demokrat, ılımlı sol ve Alevileri buraya yönlendirecekler deniyor...

Tabii en fazla milletvekili yeni oluşumda olacak... Bu 3 parti ve buna katılmak isteyecek diğer partilerle büyük bir ittifak kurulacak.

Yani asıl büyük çatı hareketi bu... En fazla milletvekili bu yeni oluşumda olacağı için, çatının da ağırlığı bu yeni oluşumdaki isimlerden oluşacak.. Baştan birlikte yeni bir oluşuma gidilse ya da eskilerden birine katılım olsa, onlar daha fazla pay isteyecek..

Ekmel bey bu büyük çatıya hazırlanıyor bu şekilde... Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde hesap kazanmak değil, AK Parti’nin oyunu mümkün olduğu kadar aşağıya çekmek...

Bu yeni hareket, 2015 milletvekili seçimleri için örgütleniyor... Önce Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını görmek gerekiyor...

Hani ellerinden gelse, aday gösterme süresi sona erdikten sonra Erdoğan’ı düşürmek için ellerinden geleni arkalarına koymayacaklar... Eğer Erdoğan devre dışı kalırsa İhsanoğlu’na gün doğmuş olacak, birilerinin evdeki hesabına göre...

Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra AK Parti’yi bölmek için ellerinden geleni arkalarına koymayacaklar...

Gül yeniden milletvekili adayı olur mu? Olabilir. Sanırım bundan sonra konuşmayacak ve kimseyle polemiğe girmeyecek... Eğer AK Parti’de bir çözülme olacak olursa, itidalden yana, akil adam rolü ile partinin yeniden yapılandırılması, aksi halde AK Parti’nin sonunun ANAP’a benzemesi endişesi dile getirilecek...

Milletvekili seçiminden hemen önce hem aday listesi, hem parti yönetimi ve hem de başbakanlık konusu tartışmaya açılacak. Yani Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı yetkilerinin sınırlandırılması için inisiyatif başlatılacak...

Seçim sonucunda, eğer yeni oluşum ve çatı koalisyonu barajın üzerinde bir oy alırsa, zaten anayasal çoğunluk sağlanamayacak ve muhalefet güç birliği yapılacak ve iktidar üzerinde baskı oluşturmak için kamuoyu harekete geçirilecek...

Gül ile İhsanoğlu bir araya gelerek çatı ile AK Parti’nin birleşmesi ve güçlü iktidar ve anayasa değişikliği için yeni bir inisiyatif başlatılacak... Yani Erdoğan dışlanarak AK Parti sahiplenilecek.. Zaten eğer AK Parti tek başına iktidar olamıyorsa AK Parti’nin rolünü yeni oluşumun başkanlığında bir koalisyon üstlenecek. Bunun için de AK Parti’den yeni çatı hareketine katılım sağlanacak...

Bunların hepsi birer senaryo. Bu senaryoda adından söz edilen kişiler ve örgütlerin bu konuda sıcak bir şekilde bilgi sahibi olması gerekmiyor.

Kuşkusuz tek senaryo bu değil... Evdeki hesaplar çoğu zaman çarşıya da uymaz... Birilerinin bir planı varsa Allah’ın da bir planı vardır ve galib olacak olan da O’nun planıdır...

Bu plan gelişen olaylara göre yeniden revize de edilecektir.. Bunu da bir köşeye not etmek gerek.. Birileri AK Parti, CHP, MHP, Erdoğan, Gül, İhsanoğlu, BBP üzerine senaryolar yazıyor...

Önemli olan bu senaryoların deşifre olmuş olması.. Bu önemli. Bu şartlarda gerçekleşme şansı zor. Ama ellerinde çok fazla seçenek de yok...

Geçen Ramazan’da, cemaatin yerel seçimlerde CHP ve MHP ile ittifak kuracağını yazdım, herkes komplo dedi. Gazeteciler Yazarlar Vakfı’ndan yönetici bazı isimler beni tekzip ettiler. Bu notu da köşemde yayınladım. Ama sonunda bu iddialar gerçek oldu...

Düşünsenize, dün soğuk savaşta birbirine düşman olan taraflar kol kola girdiler.. Daha önce de Apo’nun kurtarılması operasyonunda DSP ve MHP kol kola girmişti... O gün ANAP, DYP, MHP yan yana getirilmişti. Bugün sadece CHP ve MHP yan yana getirilmedi, bu koalisyona İhsanoğlu da dahil oldu... BBP, GP, SP üzerinde birileri plan yapıyor..

Baksanıza, Ergenekon ve Balyoz davasında davacı rolündeki cemaat bugün Ergenekon ve Balyozun avukatlığını üstlenen partilerle kol kola girdi. Ulusalcılar, solcular Koç’la kol kola girdiler... Garip ama gerçek, CHP geçen yerel seçimlerde Atatürk, laiklik, irtica ve şeriattan söz etmeden bir seçim kampanyası gerçekleştirdi... Cemaat denen yapı Müslüman grublarla arasına mesafe koyarken; gitti ABD, İsrail, Vatikan’la yan yana geldi...

Sahi, İsrail, Vatikan ve Amerika ile yan yana geleceksiniz, ama AK Parti ile, İHH ile, diğer İslami grublarla ters düşeceksiniz. Nasıl oluyor bu? Siz eğer gerçekten İslami bir örgütseniz, ABD ve İsrail sizi nasıl bu kadar kolay kabulleniyor. Sizi destekliyor, koruyor... ABD size nasıl bu kadar destek veriyor... İslami bir cemaatseniz Müslüman topluluklar neden size bu kadar karşı... Ya da Müslümanlara neden bu kadar mesafelisiniz... Yoksa o dost bildikleriniz neden diğer Müslüman topluluklara karşı bu kadar acımasız ve karşı... Bunlar eğer gerçekten demokrat, insan haklarına saygılı ülkelerse neden Suriye’de Esad’dan, Mısır’da Sisi’den yanalar ve Filistin’de İsrail’i destekliyorlar...

Neyse! Ramazan’a girdik. Şimdi dua zamanıdır. Şimdi sabırlı olma zamanıdır.. Şimdi direniş zamanıdır.

‘Kafirleri, fasıkları, zalimleri veli edinmeyin’ denmedi mi bize! Zalimlere yardım etmeyelim, sonra ateş bize de dokunur... Fasıklar bize bir haber getirdiklerinde, tahkik etmeden hemen inanmayalım... Aman dikkat, ağuyu altın tas içre sunarlar, bal da onun suç ortağı... Cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşelidir... Sakın şeytan bizi Allah’la kandırmasın. Selâm ve dua ile...