Dilipak: Bundan sonrası için ne cumhuriyet var senaryoda ne demokrasi

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyet Bayramı'nda, "Ne cumhuriyet kalacak, ne demokrasi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Dilipak, yazısında bir kez daha "birey" kavramını, yapay zekâyı, DSÖ'yü hedef aldı.

Yazısında, "Bundan sonrası için ne Cumhuriyet var senaryoda ne Demokrasi. İnsan eski insan olmayacak" ifadesini kullanan Dilipak, "Covid ve aşı belasından kurtulup hayatta kalanlar, aile, inanç, ahlak, gelenek gibi değerlerden bağımsız “BİREY”ler şeklinde Siborg’lara dönüşecekler" dedi.

"Kemalistler 'on yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan' diyorlardı. Şimdi bu 'Yeni Malthusçu' taife, on yılda milyarca insan öldürecekler ya da kısırlaştırarak nesillerin üremesini engelleyecekler, her yaştan ve milyonlarca 'yeni insan' üretecekler her yaştan!" ifadelerini kullanan Dilipak, devamında şunları kaydetti:

“Veladet kandili”ni, Macron’un önderliğinde Resulullah’a saldırılarla, “Cumhuriyet Bayramı”nı terör saldırıları ve Covid, 5G, Greet Reset ve “Yeni Normal” dönemin gölgesinde kutluyoruz.



