Dilipak: Bir savaş olacaksa bu bir siber savaş olacak

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Bir nükleer savaş olmasa da, uzay savaşı olacak. Uydular ve Starlink’ler bu anlamda aktif hale getirildi. Akıllı şehirler, akıllı evler, akıllı sistemler, otonom, yapay zekaya bağlı sistemler bu süreçte büyük bir tehdit altında ve tehdit aracı. Bir savaş olacaksa bu bir siber savaş olacak. Hem internet hackerleri, hem bio hackerler devrede." görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, "Mesela, RF ve Laser’ler bu savaşta en dikkat çekici silahlar olacak. Tabii bütün bunlar onların planı. Onların bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı var ve galib olacak O’dur. La galibe illallah! Bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murat etmiş olabilir. Görelim Mevlam neyler. Yeter ki, biz Allah’ın ipini bırakmayalım ve Allah işimizi zorlaştırmasın. Onun kolaylaştırdığından daha kolay, zorlaştırdığından daha zor bir iş yoktur. Kim bilir, belki de Allah birilerini birilerinin eli ile bertaraf etmek istemektedir. Yoksa ne ABD, ne AB, ya da Çin ve Rusya servet ve iktidara sahip olan hangi ülke olursa olsun, adaletten saparsa, ondan daha büyük bir bela yoktur." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak şu ifadeleri kullandı:

"Görünen o ki dünyayı büyük bir bela bekliyor. İnsanlar sabırlı değil, tevbe edip kendi eleştirilerini yapıp, kendilerini dönüştürmek konusunda çok da istekli değiller. O zaman her halûkârda büyük bir bedel ödenecek. Hani ayette deniyor ya “İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah’ım”.