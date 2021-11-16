Dilipak: Bir gün gelecek ‘Global Reset’ projesine destek verenler, Açık Toplum Vakfı ile işbirliği yapanlar gibi sanık sandalyesine oturtulacak

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “Bir gün gelecek, bugün ‘Global Reset’ projesine destek verenler, hani şu Soros’un Açık Toplum Vakfı var ya, o vakıfla işbirliği yapanlar gibi sanık sandalyesine oturtulacak. O gün onları savunacak kimse de çıkmayacak” dedi.

Global Reset projesinde ‘Biyolojik insanın sonu’ndan ve ‘Tanrıyı tedavülden kaldırmak’tan söz edildiğini yazan Dilipak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bu konudaki “İnsana müdahalenin sınırı nerededir? Bilimin olanaklarının sınırsız hale geldiği bir dünyanın etik sınırları nelerdir? Ve bu torunlarımız için ne anlama geliyor? Bundan sonra insan kendisi olmaktan çıkar ve başla bir öze dönüşürse ne olur?" sorularına yer verdi. Bunların konuşulması gerektiğini yazan Dilipak, "Basın-yayın organları bu açıklamayı görmedi. Bu konuda ilahiyat, akademi, cemaat, felsefeciler, aydınlar, sanatçılar, mühendisler, stratejistler, politikacılar, bürokratlar, STK’lar, meslek adamları, iş dünyası, medya ne düşünüyor!?" diye sordu.

Harari'nin “Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens - İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi” kitabını örnek veren Dilipak özetle yazına şöyle devam etti:

"Bu içimizdeki Hararistler, kendilerinin 'yerli ve milli' olduklarını söylemeye devam ediyorlar. Kendi yalanlarına kendileri de inanmış gözüküyorlar. O uluslararası lobi ise, bunları kullanarak, Türkiye üzerinden Balkanları, Kafkasları, Türk dünyasını, İslam ülkelerini etkilemeye devam ediyor. Birileri Türkiye’yi, bu anlamda bir Truva atı, tramplen tahtası gibi kullanmaya çalışıyor. Oysa görünen o ki, bunlar siyasi emellerini bu lobilerin emelleri ile şahsi çıkarlarını ise bu çıkar çetelerinin menfaatleri ile tevhid etmiş durumdalar. Sermaye, siyaset, bürokrasi, STK, medya, akademi bir şekilde, önemli ölçüde teslim alınmış sanki."

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