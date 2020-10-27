Dilipak: Beyaz adam, bir taşla birkaç kuş vurmak, bir tavşandan birkaç post çıkartmak istiyor olabilir

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıkladığı Koronavirüs verilerine inanmadığını ifade ederek görüşlerini dile getirdi. ABD'de açıklanan Koronavirüs ölüm ve vaka sayılarına şaibeyle yaklaşan Dilipak, "Sakın ABD ölüm rakamlarını yüksek gösteriyor olmasın. Çünkü yarın ikiz kulelerin faturasını Suudilere çıkarttığı gibi, Covid faturasını da Çinlilere çıkarabilir" dedi.

ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li Meng Yan'ın Pekin hükümetinin Koronavirüs'ü örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğu iddiasını hatırlatan Dilipak, devamında şunları kaydetti:

Derin Amerika; salgını provoke ederek, kriminal risk taşıyan grupları tasfiye ediyor olmasın. Kim onlar derseniz, siyahiler, homeless’ler (Evsizler), göçmenler, sağlık sigortası olmayan ve uyuşturucu bağımlıları ve sağlık sigortası için maliyet riski yüksek hastalardan bu şekilde kurtuluyor olmasınlar..

Beyaz adam, bir taşla birkaç kuş vurmak, bir tavşandan birkaç post çıkartmak istiyor olabilir.

Ben bunların tedbirlerine de güvenmiyorum, ilaçlarına da, aşılarına da güvenmiyorum. Bunlara güvenenlere, onların davulunu çalanlara da güvenmiyorum. Güvenen güvensin.

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