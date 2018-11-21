Dilipak: Belediyedeki adama 'Niye yakınını atıyorsun' diyorsun, 'Reis de yapıyor' cevabını veriyor

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ifadelerine de yer verdiği yazısında yerel yönetimlerde yapılan kayırmacılığa gelen yanıtları yazdı. Dilipak, "Belediyedeki adama 'Niye yakınını atıyorsun' diyorsun, 'Reis de yapıyor' diyor" diye yazdı.

“Adaylar belirlenirken” başlıklı yazısında Dilipak, "Siyaset adamı, bir şey yaparken, yaptığı iş ve söylediği sözün toplum tarafından nasıl anlaşıldığına da dikkat etmek zorundadır" ifadesini kullandı. Akit yazarı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Birtakım eski politikacıların, listelerde yer alacakları söyleniyor. Söyleyeyim; onların çoğunun halk nezdinde bir itibarı yok. O açıdan evdeki hesap çarşıya uymayacak gibi. Eski defterler ve yakın aile çevresinin defterleri ortaya döküldüğünde o kişilerin fazla bir itibarları kalmayabilir.. “Müteahhit başkan olmayacak” deniyor, göreceğiz. Aday müteahhitse, başkan seçilince işini bırakacak. Çevresinin de belediye ile iş ilişkisi bulunmayacakmış. Öyle olur inşallah.. Etik kurallar da belirleniyor. Erdoğan, “Kimse ‘bu benim yakınım, buyum, şuyum’ diye bize aday teklifi ile gelmesin. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması, milletimizin değerleri ile çatışmaması, birikimi ve projeleri ile hizmet etmeye uygunluk arz etmesi şartıyla AK Parti’nin kapıları herkese açık”, “Akraba aday olmayacak” diyor, bakalım.. Ama öte yandan belediyedeki adama “niye yakınını atıyorsun” diyorsun, “Reis de yapıyor” diyor. “Niye ihaleyi birtakım kişi ve kuruluşlara yönlendiriyorsun” diyorsun “Reis de öyle yapıyor” diyor. O zaman buna da bir çare düşünmek gerek. Bunlar Reisin itibarına zarar veriyorlar. Hem de muhalefetten daha fazla!

Elbette ehliyet ve liyakat olduktan sonra niye olmasın. Ama öte yandan siyaset adamı, bir şey yaparken, yaptığı iş ve söylediği sözün toplum tarafından nasıl anlaşıldığına da dikkat etmek zorundadır.