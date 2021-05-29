Dilipak: başımıza gelen felaketlerin çoğu, torpilcileri, rüşvetçileri engelleyemediğimizden dolayıdır

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında, "Unutmayalım ki, başımıza gelen felaketlerin çoğu içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzündendir. Torpilcileri, rüşvetçileri engelleyemediğimizden dolayıdır" diye yazdı.

"Hemşehricilik yapmayın, partizanlık yapmayın, 'Müslümancılık, Mezhepçilik, Tarikatçılık'(!) oynamayın. Savunduğunuzu sandığınız değerlere zarar verirsiniz de farkına varmazsınız sonra" diyen Dilipak devamında da, "Dahası Şeytanın yalanlarına uymuş olabilirsiniz, bunun bir cezası vardır. Ama Allah’ın adını ve dinini günahlarınıza perde, dilinizle yalanlarınızı gizlemek için pelesenk yaparsanız, unutmayın ki bu Allah’ın gazabına ve lanetine sebeb olur. Bu dünyada zelil olursunuz, ahirette ise yakıcı bir ateş sizi beklemektedir" ifadelerini kullandı.

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