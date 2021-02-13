Dilipak: Baş kaldırırsanız adamlar açık açık “yeni bir dünya savaşı”ndan söz ediyorlar ve şimdiden yeryüzünde ve uzayda kendilerine kaçacak yerler hazırlıyorlar

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında yapay zekâya yönelik eleştirilerde bulundu.

“Biz yeni anayasa yapacakmışız, bakın bu zamane tanrılarına göre, o dönem bitti. Demokrasi de yok artık. Parlamento da yok. Bill’in adamları her şeyi düşünmüşler, yapay zeka her şeyi anında çözüyor” diyen Dilipak, devamında şunları kaydetti:

“’Yapay zeka’ bu dünya için, ‘bu kadar insan çok’ diyorsa çoktur. Önce gıda, ilâç, kozmetik, spor, eğitim, yaşam tarzınız değiştirilerek, kısırlaştırılacaksınız, acısız, hatta biraz da eğlenceli bir şekilde. Bu yolla uslanmayacak olursanız, o zaman digital yöntemlerle icabınıza bakılacaktır, eğer bizimkilerin akılsızlığı ve onların ihtirasları böyle devam ederse. Yok baş kaldırırsanız, adamlar açık açık ‘yeni bir dünya savaşı’ndan söz ediyorlar. Ve şimdiden yeryüzünde ve uzayda kendilerine kaçacak yerler hazırlıyorlar.”

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