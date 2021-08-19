Dilipak: Ankara’nın bu gerçeği görüp, hesaplarını buna göre yapması gerekir, konu Afganistan’dan gelen göçmen sorunu gibi sıradan, basit bir olay değil

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’i ele geçirmesinin ardından Çin’in Taliban rejimini tanıyacağını açıkladığını belirterek “Düşünsenize, kendi ülkesinde sıradan geleneksel bir Müslümanlığa bile tahammül gösteremeyen bir rejim; Afganistan’da Taliban rejimine destek verecek! Daha önce SSCB ile düşmanken, Afganistan’da sosyalist Afganlara da destek veriyordu. İnsan Şeytanlarının elinde siyaset, Şeytani bir tuzaktan başka bir şey değil anlaşılan.

Sonuçta 'dün dündür, bugünse bugün.’ Taliban rejimi kendi ülkesindeki Müslümanlarla uzlaşamaz ama, laik ülkelerle, Çin’le, Rusya ile ABD ile İngiltere ile İsrail ile anlaşabilir. Çünkü siyasette, ‘Gayeye giden her yol meşrudur’”dedi.

Taliban’ın başkenti ele geçirmesinin ardından ülkede yaşananları aktaran Dilipak, IŞİD’in ne yapacağına dikkat çekti.

“Bazı bölgelerde çatışma haberleri geliyor ama merkezi hükûmet tam oluşmadığı için bir asayiş ve normal bir bilgi akışı olmadığından gelişmeler hakkında kesin bilgi yok” diyen Dilipak, “Bu arada DAEŞ adına birtakım özel harp elemanlarının Afganistan sınırında ya da ilişkili ülkelerde birtakım saldırılarda bulunabileceği uyarısı yapılıyor. Fergana vadisine dikkat çekiliyor. Suriye ve Irak’taki ve Fergana’daki DAEŞ unsurlarının Afganistan’da yeni kurulacak hükûmete bağlı kalıp kalmayacağı tartışılıyor. Artık tek bir Taliban olmadığı söyleniyor” diye yazdı.

“ABD, Afgan nüfusuna bağlı çok ciddi bir kadroya sahip ve bunların önemli bir kısmını beraberinde götürüyor” diyen Dilipak, bu insanların eğitimlerini tamamladıktan sonra bir şekilde geri gönderileceğini ifade etti. AB ülkelerine giden eroinin %90’ına yakının Afganistan’dan gittiğini yazan Dilipak, “Burada güçlü bir uyuşturucu mafiası var. Tamam, ABD arkasında bir enkaz bırakarak geri çekiliyor. Tamam, bu ABD’nin utancı. Demokrasileri de Irak’ta olduğu gibi bir işe yaramadı ve bu kadar kaldıkları halde, o kadar para harcandığı halde bir düzen oluşturamadılar. Geri çekilmeyi bile yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Tabii bölgede cevabını arayan sorular da var. ABD, Afgan Merkez Bankası'na 9 milyar dolar bırakıp gidiyor. Bu paranın kimin kasasına gireceğini bilmiyor mu? Bütün silahlarını da ülkede bırakıyor. Bunların kimin eline geçeceğini bilmiyor mu?” sorularını sordu.

Dilipak özetle yazısına şöyle devam etti:

“Bugün Afganistan’dan Türkiye’ye gelen sığınmacıların çoğunun, ‘ABD yanlısı görevliler’ olduklarını bilelim. Daha önce ABD’ye giden FETÖ’cüler ve Irak’ın işgalinde ABD’ye götürülen, Kürtler, Araplar ve birtakım Türkmenler bugün ABD’nin himayesinde yeni bir güç oluşturuluyorlar ve bundan sonrası için aynı gruplar tarafından yönlendiriliyorlar. Ankara’nın bu gerçeği görüp, hesaplarını buna göre yapması gerekir. Yani konu Afganistan’dan gelen göçmen sorunu gibi sıradan, basit bir olay değil. Bunu görelim. ‘Demek ki bunların çoğu, dün Rus, bugün de ABD emperyalizmini yenen mücahitler değil, tıpkı darbeci FETÖ ‘Da’i’leri gibi yıkılan kukla rejim militanı CIA ajanlarıdır.’ Aman ha dikkatli olalım!”