T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dilipak: AK Parti yenilenmeli, FETÖ'cüler, çeteler, kumar ve fuhuş gibi zaafları olanlar uzaklaştırılmalı!

"AK Parti kadrosunda olmaması gerekenlerin liste dışında bırakılması gerekir"

10 Mayıs 2018 13:55

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak bazı değerlendirmelerde bulundu. AKP kadrolarının yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Dilipak, "FETÖ’cülerin, müstekbirlerin, menfaat çetelerinin, kumar, fuhuş gibi ahlaki zaaflarla malûl olanların da siyasetten uzaklaştırılmaları gerekir" dedi. 

Dilipak, "Tamam mı, devam mı?" başlığıyla yayımlanan (10 Mayıs 2018) yazısında, "AKP'nin aday profilini ince eleyip, sık dokumak zorunda olduğunu" belirtti. 

"İyilerden önce olmaması gerekenlerin tesbit edilip ayıklanması gerekir. AK Parti kadrosunda olmaması gerekenlerin liste dışında bırakılması gerekir" diyen Dilipak, sözlerine şöyle devam etti:

"Şaibeli, icraatları şüyuu bulan birtakım kifayetsiz muhterislerin kesinlikle yasama ve yürütmeden ayıklanması gerekir. AK Parti kadrolarının ciddi anlamda yenilenmesi gerekir. Siyaset vekalet müessesesidir. Halkla inatlaşma olmaz. AK Parti içindeki AKP’lilerin, hizipçilik yapanların, başka güç odaklarının parti içindeki uzantısı olanların sistemden ayıklanması gerekir. Özellikle FETÖ’cülerin, müstekbirlerin, menfaat çetelerinin, kumar, fuhuş gibi ahlaki zaaflarla malûl olanların da siyasetten uzaklaştırılmaları gerekir."

 

ETİKETLER

Abdurrahman DilipakYeni AkitAkitTayyip ErdoğanAKPUYARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24