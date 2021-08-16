Dilipak: Afganistan'da Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelecek

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından Taliban’ın başkent Kabil’i ele geçirmesini değerlendirdi.

Afganistan’da ABD’nin desteklediği mevcut hükûmetin çatışmadan yönetimi devretmek için Taliban’la pazarlık yaptığını bir iddiaya göre ise ABD’nin Afganistan’dan çıkarken Taliban ile anlaştığını yazan Dilipak, “Şimdi sırada Afgan-Pakistan-İran, Çin ve Fergana bölgesinde ve eş zamanlı olarak Rusya’nın etki alanı içindeki Kuzey Afganistan bölgesindeki Türkî Cumhuriyetlerde sorun çıkartmak. Afganistan krizi Hazar’ın kuzey ve güney tarafındaki Çin-Pekin koridorunu etkileyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin Afganlıların “göç”ü ile ilgilenirken dünyada başka şeyler olduğunu ifade eden Dilipak” Aslında Afganistan’daki bu göç sadece Türkiye’ye değil, doğu, batı, kuzey, güneydeki tüm ülkelere devam ediyor ve hepsinde sorun çıkartacak. Ve bu göç beraberinde uyuşturucu trafiğini daha da güçlendirecek. Aynı zamanda ülke içinde ve dışında kanlı hesaplaşmalara sebep olacak” dedi.

ABD’nin Türkiye’yi “mayınlı alan” dediği Afganistan’a sokmaya çalıştığını ifade eden Dilipak şöyle devam etti:

"Türkiye daha önce o bölgede Raşit Dostum’la yakın bir işbirliğine gitmişti. Raşit Dostum aynı zamanda ABD ile birlikte çalışıyordu. Bugün Ankara’nın, ABD’nin desteğinde ve ABD’nin bölgedeki ‘çıkarları ve adamlarını’ korumak için tekrar devreye girmesi, başka bir tartışmayı daha beraberinde getirecektir. Hatta ülkedeki Türk unsurları ve kuzeydeki Türkî topluluklar için de ciddi bir risk oluşturacaktır. Türkiye’yi bu anlamda Rusya ile karşı karşıya getirecektir. Pakistan da Çin, İngiltere ve ABD arasında lobilerin hesaplaşmasına zemin oluşturacaktır. Sonuçta İran’da da lobiler savaşı kaçınılmaz olacaktır. Bu arada; Afganistan, SSCB işgalinde iken, Çin, o zamanki politikası gereği Afganistan direnişinin yanında SSCB’ye karşı idi. Afganistan’da Çin’in desteklediği 4 Maoist örgüt vardı. Bunlar, Afganistan Özgürlük Cephesi, Afganistan Halkı Özgürlük Cephesi, Afganistan Mücahit Özgürlük Savaşçıları Cephesi İran Pragmatik ve oportünist bir yol izliyor Afganistan konusunda. ABD yanlılarının ülkesinden geçerek Türkiye’ye gidişine bir kapı açmıştır bu anlamda.”

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