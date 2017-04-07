Dilipak: 17 Nisan'da AK Parti'nin derin ve ağır abilerinin akıbeti de belli olacak

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili olarak "17 Nisan sadece CHP’nin değil, AK Parti’nin derin ve ağır abilerinin de akıbeti hakkında bir işaret olacak" görüşünü dile getirdi.

Dilipak, "Referandum sonuçları AB, NATO, ABD, herkes için yol ve yön gösterici olacak" diye yazdı.

Abdurrahman Dilipak'ın "Son haftaya girerken" başlığıyla yayımlanan (7 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Şunun şurasında referanduma bir hafta gibi kısa bir zaman kaldı..

Bu hafta sonu, son hafta sonu. Önümüzdeki pazar sandığa gideceğiz..

Son durum AK Parti’nin yükselişi devam ediyor, CHP ve HDP çözüldü. Meral Akşener zaten buharlaştı. FETÖ’cüler her zaman olduğu gibi 16 Nisan’dan önce bir darbe bekliyorlar. Gülen’i sorarsanız, o şimdi kendini kurtarma derdinde..

CHP’nin “denize dökme” hikayesi geri tepti.

Ankara Fırat kılıcını kuşanırken, Trump cephesinde yeni gelişmeler var. Pentagon Rakka’ya girmeye hazırlanıyor. Hem de yanına PYD’yi alıp. Çünkü kendi girmezse Türkiye girecek.. Bu arada PYD Membiç’e sıkışıp kalmıştı, böylece Rakka’ya doğru genişlemiş olacaklar. Bu arada Esed’in kimyasal gaz kullanmasına karşı BMGK’nın aldığı karar ve Trump’ın bu gelişmeler karşısında sesiz kalmayacaklarını açıklaması, Suriye’de Esed rejiminin sonunun yaklaştığını gösteriyor. Tabii arada Rusya’da patlayan bombaları da bir kenara not etmek gerek.

Son haftaya girerken, Hayırcıların referandumda hezimete uğrayacağının ortaya çıkması ile bir süreden beri kesilen bomba sesleri yeniden duyulmaya başlarsa bu sürpriz olmamalı ve bu konuda gerekli tedbirlerin de alınması gerek..

Referandum sonuçları 3 aşağı 5 yukarı belli olunca, herkes referandum sonuçlarının ekonomiye, siyasete, toplumsal barışa, turizme nasıl yansıyacağı üzerinde tahminler yürütmeye başladı..

Tabii bu işler büyük ölçüde Tayyib Erdoğan’ın atacağı adımlar, izleyeceği politikalarla ilgili. Türkiye’nin iç politikada ve dış politikada izleyeceği rota birçok ülkenin politikasını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek..

Bir arkadaş soruyor, AK Parti’nin kurucu kadrosunda yer alan, bakanlık yapan isimler şimdi neredeler, ne yapıyorlar. Referandum sürecince hiç sesleri çıkmıyor. Bu hiç doğru değil.. Söylenti, en tehlikeli, gerçekten daha tahripkar olabilir..

Madem “Milli Görüş geleneğinden geldik” diyorsunuz, o zaman SP’ye gidin. “Hayır” diyorlar.. O da olmaz. Orada Oğuzhan Asiltürk var. Siz de kendi partinizi kurun.. O da olmaz. Onlar AK Parti’yi istiyorlar.. Ama Erdoğan varken o da olmaz.. Erdoğan’a karşı çıksalar bütün şanslarını kaybederler. Erdoğan’ı destekleseler onun yanında olmaları gerek. O zaman bekleyecekler. Uluslararası sistem Erdoğan’ı tasfiye edecek, onlar da AK Parti’yi sahiplenecekler. Ama söyleyeyim, Erdoğan sonrası da onlara bu partiden ekmek çıkmaz. Eğer onlar bir şekilde partiyi ele geçirirlerse, sonuç ANAP’ta Özal sonrası Mesut Yılmaz dönemine benzer.

Herkes “ağır abiler”i soruyor.. Ama çok da özlediklerinden değil.. Ağır abileri savunanlar da “Erdoğan fazla geriyor” diyorlar. Onlar adına birileri konuşuyor. “Senin etin ne, budun ne” diyorlar. “Sana mı düşmüş uluslararası düzene kafa tutmak”. “FETÖ ile yeniden barışmaktan söz ediyorlar. Bazı girişimleri “riskli bir macera” olarak görüyorlar. Ama söyleyeyim, bunlar toplumda kabul gören şeyler değil.

Zor zamanda meydanda olması gerekenlerin, başka bir zaman ortaya çıkması durumunda onları alkışlamayacaklarını bilmeliler..

Hani söyleyecekleri bir söz, yapacakları bir iş varsa, buyursunlar kendi partilerini kursunlar, programlarını ortaya koysunlar, ellerini tutan mı var.. Susarak siyaset yapılmaz..

Sonuç artık belli olmaya başladı.. Geçen haftalardaki belirsizlik havası dağıldı..

Bu arkadaşlar önümüzdeki pazar günü sandığa gidecekler mi, gitmeyecekler mi? Gideceklerse basın sorunca ne diyecekler. “Hayırlısı olsun” mu diyecekler.. “Milli iradenin tecelligahı olan sandıktan çıkan iradeye karşı boynumuz kıldan ince” mi diyecekler. Eğer öyle ise 17 Nisan’da gidip Erdoğan’ı kutlayacaklar mı? Binali beyi kutlayacaklar mı? Eğer bu milli iradenin temsilcileri ile olaya aynı pencereden bakmıyorlarsa ve aynı şeyi görmüyorlarsa, o zaman bu tabanla birlikte nasıl siyaset yapacaklarını zannediyorlar..

Yoksa 17 Nisan’da herkes kendi yoluna gidip, yeni bir rota mı izleyecek..

Bu kapak, bu tencereye uymuyorsa, yapacak başka bir şey de yok..

17 Nisan sadece CHP’nin değil, AK Parti’nin derin ve ağır abilerinin de akıbeti hakkında bir işaret olacak.. FETÖ için de aynı şekilde..

Referandum sonuçları AB, NATO, ABD, herkes için yol ve yön gösterici olacak..

Selâm ve dua ile..