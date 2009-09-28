'Dilimizi de kaybedersek vallahi yok oluruz'

Avrupa'da yaşayan ünlü Kürt şarkıcı Şivan Perwer, demokratik açılım sürecinde "Kürtlerin açılım hazırlaması gerektiğini" söyledi. Perwer, “Dilimiz de elimizden giderse vallahi yok oluruz” dedi.

Londra'da düzenlenen yardım amaçlı bir konserde sahne olan sanatçı Şivan Perwer, demokratik açılımla ilgili mesajlar verdi.

Perwer, "Meseleyi biz genişletmeliyiz. Kürtlerin de bir açılım hazırlaması gerekiyor. Ulusal bir birlik yaratmak gerekiyor" diye konuştu.

Şivan Perwer, "Demokratik açılım yapmak isteyenlerin bu konuda çözüm ararken DTP ile de masaya oturmalarını" savundu.

Kürtçe başladığı konuşmasına, salondaki çoğunluk tarafından anlaşılmayınca Türkçe olarak devam eden Perwer, "Karma karışık olmuşuz. O kadar çok parçalanmışız ki, dilimiz de elimizden giderse, vallahi yok oluruz. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bilhassa dilimizi öğrenmemiz gerekiyor" dedi.