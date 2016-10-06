Dili kopan taciz şüphelisinin avukatı: Şovunuzu daha sonra yaparsınız!

Mahmut Kuruçay

İstanbul'da taciz ettiği iddia edilen kadın tarafından dili koparılan M.O.’nun avukatı Ethem Kağan Çelik, duruşmada “Müvekkilim sevgilisine sürpriz yapmak istemiştir” dedi. Çelik ayrıca E.O. ve avukatlarını kast ederek, “Olayı süsleyip, abartıyorlar. Şovunuzu daha sonra yaparsınız” dedi.

E. O. adlı kadın 15 Mart günü diş tedavisi olduktan sonra evine gitmek için İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’ndaki geçidi kullandığı sırada cinsel saldırıya uğradı. E. O. polise verdiği ifadesinde; “Meydana çıkmak için merdivenlere yöneldim, iki basamak çıktıktan sonra, arkadan biri benim yüzümü kapatarak öpmeye çalıştı ve duvara yasladı. Beni dudağımdan öpmeye kalktı, ben diş tedavisi olduğum esnada benim diş etlerime uyuşturucu iğne yapıldığı için dilimi ve ağzımı tam olarak hissetmiyordum, bir ara dilinin ağzımda olduğunu anladım, bir anlık refleks ve korkuyla ısırdım. Isırınca dilinin az bir kısmı ağzımda kaldı, ben yere oturarak ağzımdaki dilini yere tükürdüm, ancak buna rağmen şahıs tacizine devam etti. Ben şoktan sesimi çıkartamadım. Fazla sürmeden şahıs muhtemelen dilinin acısı ile kaçmaya başladı” demişti.



“Sevgilim zannettim”

Öte yandan cinsel saldırı şüphelisi M.O. ifadesinde olayı doğrulamıştı. M.O., E.O.’yu sevgilisi zannettiğini iddia etmişti.

Tutuklama talebi reddedildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı M.O. hakkında “basit cinsel saldırı” suçu ile dava açmıştı. Davanın ilk duruşması bugün Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. M.O. duruşmaya katılmazken, E.O.’nun avukatları saldırganın “nitelikli cinsel saldırı” suçunu işlediğini ve davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca avukatlar sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme görevsizlik ve tutuklama taleplerini reddetti. Mahkeme ikinci duruşmayı 1 Şubat’a erteledi.

“Şovunuzu daha sonra yaparsınız”

Taciz zanlısı M.O.’nun Ethem Kağan Çelik, “müvekkilim sevgilisine sürpriz yapmak istemiştir” dedi. Çelik ayrıca E.O. ve avukatlarını kast ederek, “Olayı süsleyip, abartıyorlar. Şovunuzu daha sonra yaparsınız” dedi.