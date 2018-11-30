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Dilendiği tekerlekli sandalyesinde öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da sokakta dilenen Kemal Güzalan (68), tekerlekli sandalyesinde ölü bulundu

30 Kasım 2018 12:58

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA\'da sokakta dilenen Kemal Güzalan (68), tekerlekli sandalyesinde ölü bulundu.
Olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde araç trafiğine kapatılan Şarampol Caddesi üzerindeki bir otelin önünde meydana geldi. Sokakta kalan ve dilencilik yapan Kemal Güzalan\'ın, tekerlekli sandalyesinin yanında hareketsiz yattığını gören otel çalışanları tepki vermemesi üzerine durumu 112\'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kemal Güzalan\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Güzalan\'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morgu\'na götürüldü.

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