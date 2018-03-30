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Dilenciye takım elbise giydirip, bankayı 3 milyon lira dolandırdılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da bir kamu bankasını 3 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla  gözaltına alınan 2'si kadın 11 kişinin, dilenci, uyuşturucu bağımlısı ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunan 105 kişiye takım elbise giydirip sahte belge düz

30 Mart 2018 12:19

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da bir kamu bankasını 3 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla  gözaltına alınan 2\'si kadın 11 kişinin, dilenci, uyuşturucu bağımlısı ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunan 105 kişiye takım elbise giydirip sahte belge düzenledikten sonra kredi çektirdiği ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1.5 yıl önce kamu bankasından sahte belgelerde çok sayıda kişiye kredi kullandırıldığı ihbarını aldı. Hareket geçen polis, yaptığı araştırmada bankadan toplamda 3 milyon lira ihtiyaç kredisi çekildiğini ve ödemelerin yapılmadığını saptadı. Bunun üzerine polis, kredileri onaylayan banka çalışanı Hakan İ.\'yi takibe aldı.
HIRSIZ VE DİLENCİYE TAKIM ELBİSE GİYDİRDİLER
Soruşturmayı genişleten polis, banka da fiziki ve teknik takip başlattı. Ekipler Hakan İ.\'nin de aralarında bulunduğu 2\'si kadın 12 kişinin sahte belgeler hazırlayıp hırsızlara, dilencilere ve sabıkalı olan kişilere takım elbise giydirdiği ve bu yöntemle 105 kişiye kredi çektirdiğini öğrendi. Çetenin liderliğini ise Kenan K. ve Arif Ö.,  Derya A. ve Nesrin C.\'nin yaptığı, Savaş E. isimli bir öğretmenin de bu şebekede olup geçen yıl yaşamını yitirdiği öğrenildi. Lüks otomobillere binip, pahalı elbiseler giyen çetenin ikna ettikleri vatandaşları bankacı Hakan İ.\'nin yanına götürerek kredi başvurusunu yaptırdıkları belirlendi.
SAHTE BELGELER
Şebeke üyelerinin diğer banka personelininin şüphesini çekmemek için, işsiz olan vatandaşlar adına sahte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belgesi düzenledikleri ve çok sayıda kişinin adına 20 ile 40 bin lira arasında ihtiyaç kredisi kulandıkları belirlendi. Zanlıların adlarına kredi çektikleri kişilere ise sus payı olarak kullanılan kredinin yüzde 40\'ını verdikleri ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcılığı kredi çektirilen şahısların da soruşturulmasına karar verdi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Hakan İ., kamu bankasındaki işinden kovuldu. Dün adliyeye sevk edilen şüpheliler Kenan K. ve Arif Ö. tutuklandı. Bugün de Adana ve Hatay\'da yakalanan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

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