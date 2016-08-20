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BBC Türkçe

Dilenciye 5 dolar veren Avusturalya Başbakanına cimrilik suçlaması

Malcolm Turnbull'un bir dilenciye 5 Avustralya doları vermesi, sosyal medyada tartışma konusu oldu

20 Ağustos 2016 15:57

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'un bir dilenciye 5 Avustralya doları (yaklaşık 11 Türk lirası) vermesi, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Turnbull, Melbourne'de Perşembe günü hükümetinin ekonomi politikalarını anlattığı konuşması öncesinde yolda durarak tokalaştığı dilencinin bardağına beş Avustralya doları koydu.

Ancak Başbakan'ın bu hareketi, ülkede farklı açılardan tartışma başlattı.

Birçok kişi bir tomar paranın içinden beş dolar çıkaran ve çok varlıklı bir kişi olan Başbakan'ı cimrilikle suçladı.

Avustralya'da yayımlanan Daily Mail gazetesi "Pinti Mal(colm)" başlığını attı.

Birçok kişi de Başbakan'ı dilencilere para verdiği için eleştirdi.

Melbourne Belediye Başkanı Robert Doyle, dilencilere para vermenin uyuşturucu alışkanlığını körüklediğini ve yoksulluğu kalıcı hale getirdiğini belirterek "Başbakan bir yardım kuruluşuna para vermeliydi" dedi.

Bazı kişiler de başbakanı "şov peşinde olmakla" suçladı.

Temmuz ayındaki seçimlerle işbaşına gelen Turnball, eleştirilere yanıt verdi ve "Adama üzüldüm. İnsani bir tepkiydi. Eğer bu bazı insanları düş kırıklığına uğrattıysa özür dilerim" dedi.

İngiltere'de eski İşçi Partisi lideri Ed Miliband'ın 2014'te evsiz bir kadına 2 peni (yaklaşık 75 kuruş) vermesi tartışma konusu olmuştu.

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