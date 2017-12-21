Dilencilik yapan 2 çocuk, dilendiricilik yaptıran 7 aile ve 80 kişiye para cezası

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yaya ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan 15 yaşından küçük 2 çocuk ile 18 yaşından büyük 80 kişiye, Kabahatlar Kanunu uyarınca 109\'ar TL para cezası kesildi.

Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Çocuk Şubesi tarafından cadde ve sokaklarda dilenen ve kağıt toplayan çocuklar ile 18 yaşından büyüklere yönelik çalışma yapıldığını söyledi. Emniyet Müdürü Kulular, şöyle dedi:

\"1 aylık çalışma sonucunda 7 çocuğun ailesine, Türk Ceza Kanunu\'nun 233\'üncü maddesinde belirtilen \'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün\' ihlali suçundan, 15-18 yaş aralığındaki 2 çocuğa ve 18 yaşından büyük 80 kişiye Kabahatler Kanunu\'nun ilgili maddesinden işlem yapılarak,109\'ar TL para cezası kesildi.\'\'

Kulular, çocuklara yönelik suçlar konusunda internet salonu, iddia bayii, kafe ve kahve, ganyan bayii, Tekel bayii olmak üzere işyerlerinde 200\'eyakın polisle denetim yapıldığını, 103 okul önü ve çevresinin kontrol edildiğini 1 işyerine kapalı yerde sigara içilmesine izin verdikleri için para cezası yazıldığını ekledi.