T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dilencilik yapan 2 çocuk, dilendiricilik yaptıran 7 aile ve 80 kişiye para cezası

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yaya ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan

21 Aralık 2017 13:11

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yaya ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan 15 yaşından küçük 2 çocuk ile 18 yaşından büyük 80 kişiye, Kabahatlar Kanunu uyarınca 109\'ar TL para cezası kesildi.
Emniyet  Müdürü İbrahim Kulular, Çocuk Şubesi tarafından cadde ve sokaklarda dilenen ve kağıt toplayan çocuklar ile 18 yaşından büyüklere yönelik çalışma yapıldığını söyledi. Emniyet Müdürü Kulular, şöyle dedi:
\"1 aylık çalışma  sonucunda 7 çocuğun ailesine, Türk Ceza Kanunu\'nun 233\'üncü maddesinde belirtilen \'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün\' ihlali suçundan, 15-18 yaş aralığındaki 2 çocuğa ve 18  yaşından büyük  80 kişiye  Kabahatler Kanunu\'nun ilgili maddesinden işlem yapılarak,109\'ar TL para cezası kesildi.\'\'
Kulular, çocuklara yönelik suçlar konusunda internet salonu, iddia bayii, kafe ve kahve, ganyan bayii,  Tekel bayii olmak üzere  işyerlerinde 200\'eyakın polisle denetim yapıldığını, 103 okul önü ve çevresinin kontrol edildiğini 1 işyerine kapalı yerde sigara içilmesine izin verdikleri için para cezası yazıldığını ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİ Emniyet MüdürlüğüKabahatlar KanunuTLEmniyetKulularEmniyet Müdürü KulularTürk Ceza KanunuHukukundan Kaynaklanan YükümlülüğünKanunuTekel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24