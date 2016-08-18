Dilencilerin üzerinden çalışma programı çıktı; ne zaman, neresi kabalık...

Tekirdağ'da üstlerinde küçük bir not defteri de bulunan dilencilerin, hangi gün neresinin kalabalık olacağı, hangi gün hangi dilencinin nerede olacağı ve hangi ilçede hangi gün pazar kurulduğuna kadar detaylı bilgileri not alıp planlama yaptıkları tespit edildi.

Posta'nın haberine göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine dilenmek için Adana’dan geldikleri öğrenilen ve çoğunluğu Suriye uyruklu olan dilenci şebekesini takibe alan Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, şehrin çeşitli yerlerine bırakılan dilencileri tek tek toplayarak Süleymanpaşa Sahil Zabıta Merkezine götürdü. Yapılan üst aramasında dilencilerin üstünden yaklaşık 200 TL para çıktı.

Kabahatler kanunundan işlem yapıldı

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından sorumluluk alanı gözetmeksizin takip edilip yakalanan dilenci şebekesi üyeleri hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 33. Maddesi gereğince işlem yapılırken dilenerek kazanılan paraya kamuya aktarılmak üzere el konuldu.