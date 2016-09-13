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Dilenciler, polisi darp etti!

Polis, kendisine saldıran çifte biber gazı kullandı

13 Eylül 2016 21:58

Adıyaman'ın Besni İlçesi'nde otomobillerini bağlamak isteyen dilenciler polisi darp etti.

İddiaya göre, 4 çocuğuyla dilencilik yapan Hülya Balaban, kendisini gözaltına almak isteyen polislerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilde bekleyen eşi Mehmet Balaban, olay yerine geldi.

Polisin incelediği otomobilin muayene ve sigortasının bulunmadığı saptanınca bağlanmak istedi. Bunun üzerine Mehmet ve Hülya Balaban çifti, polislere saldırdı.

Polis ekipleri, kendilerine saldıran çifti biber gazı kullanarak etkisiz hale getirerek gözaltına aldı ve sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

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