Dilenci operasyonunda sürpriz evlilik teklifi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Belediyesi\'nde görevli zabıta memuru Rüştü Çakıroğlu, dilenci operasyonu bahanesiyle bir otele götürdüğü meslektaşı Buket Karayol\'a evlilik teklif etti. Karayol\'un \'evet\' yanıtı, Çakıroğlu\'nun yüzünü güldürdü.

Çanakkale Belediyesi\'nde zabıta memuru Çakıroğlu, 8 aydır birlikte olduğu ve aynı kurumda çalıştığı Karayol\'a ilginiç bir yöntemle evlenme teklifinde bulundu. Çakıroğlu\'nun çalışma arkadaşları, Karayol\'a bir otelde dilenci operasyonu olduğunu ve oraya gitmesi gerektiğini söyledi. Adrese giden Karayol, karşısında dilenci yerine erkek arkadaşı Çakıroğlu\'nu görünce şaşırdı. Çakıroğlu, Karayol\'un önünde diz çökerek, alkışlar eşliğinde kız arkadaşına evlilik teklif etti. Şaşkınlığını gizleyemeyen Buket Akyol, Rüştü Çakıroğlu\'nun evlilik teklifini \'evet\' diyerek, kabul etti.



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