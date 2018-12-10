Dilekçeyle ortaya çıktı; bakanlık ve belediye arasında 'yetki' kargaşası

Maslak’ta yarım kalan projesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle (İBB) bir protokol imzalayan ve İBB’ye yazdığı mektuplarla gündeme gelen iş insanı Mehmet Hattat, bu kez başka bir projeyle gündemde. Hattat’ın Kumburgaz’da yapmak istediği yat limanı projesi için İBB’ye yazdığı itiraz dilekçesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İBB arasındaki 'yetki' kargaşası ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberi aynen şöyle:

Hattat’ın dilekçesiyle gün yüzüne çıkan bakanlık-belediye şöyle yaşandı:

Mehmet Hattat, İstanbul’un en değerli sayfiye yerlerinden Kumburgaz’daki 52 bin 666 metrekare büyüklüğündeki denize sıfır arsayı 2013 yılında satın alıyor. Arsanın üzerindeki yapı bakanlık tarafından 2013 yılında afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı ilan ediliyor. Bakanlık tarafından hazırlanan imar planları, Hattat’ın projesinin önünü açıyor. Araziye yapılacak binaların yüksekliği de serbest bırakılıyor. Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü de 2014’te projeye 6306 sayılı kanun kapsamında yapı ruhsatı veriyor.

İBB’den Hattat’ın itirazına ret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016’da yaptığı bölge planlarına, projenin önünü açan imar planlarını da ekleyerek yeni bir plan hazırlıyor. Bakanlık tarafından onaylanan imar haklarını indiriyor, alanın fonksiyonlarını değiştiriyor ve yüksekliği de 15 katla sınırlıyor.

2016 ve 2017’de bakanlığa ve İBB’ye itiraz dilekçeleri yazan Hattat, söz konusu parsellerin 1992’den beri turizm alanı olduğunu belirterek bakanlık tarafından tanınan imar haklarını geri istiyor.

Bakanlıktan aldığı görüş yazısını itiraz dosyasına eklemeyi unutmuyor. Bakanlık da hem Hattat’a hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yazı yazarak İBB’nin deprem riski bulunan alanlarda imar planı yapma yetkisinin olmadığını savunuyor. Bunun üzerine karşı yazı yazan İBB, “alandaki yapıda henüz deprem riski olup olmadığının kesinleşmediğini” ifade ederek yetkinin kendisinde olduğunu anlatıyor. Yazışmaların ardından Hattat’ın İBB’nin imar planına ilişkin itirazı geçen ay İBB Meclis gündemine geliyor. İBB oybirliğiyle aldığı kararda Hattat’ın itirazını reddediyor ve yeniden değerlendirilmek üzere ilgili müdürlüğe iade ediyor.

"Bekleyip göreceğiz"

Süreci yakından izleyen CHP’li eski İBB Meclis üyesi Hüseyin Sağ, bölgedeki yüksekliklerin en fazla 3 kat olduğunu belirterek “İBB Meclisi’nin oybirliğiyle aldığı ret kararı Hattat’a, yazdığı mektuplardan sonra ikinci darbe oldu. Sürecin nasıl ilerleyeceğini hep birlikte önümüzdeki günlerde göreceğiz” dedi.