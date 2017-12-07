Dilek Mamalı cinayetinde indirimsiz müebbet hapis cezası istendi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Buca ilçesinde, 15 yıldır nikahsız birlikte yaşadığı Dilek Mamalı’yı bıçaklayarak, öldürmekle suçlanan tutuklu sanık Mehmet Sabırlı\'nın yargılanmasına devam edildi. Savcı, sanık hakkında indirimsiz ömür boyu hapis cezası talep etti.

Olay, geçen 15 Haziran\'da saat 06.00 sıralarında, Yıldız Mahallesi\'nde meydana geldi. Buca Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü\'nde memur olan Dilek Mamalı ile yine aynı kurumdan emekli olan imam nikahlı eşi Mehmet Sabırlı, sabah saatlerinde evde kıskançlık yüzünden tartıştı. Mamalı\'nın bazı arkadaşlarıyla görüşmesini istemeyen Sabırlı, olumsuz cevap alınca öfkelendi. Sabırlı mutfaktan aldığı ekmek bıçağını Mamalı\'nın kalbine sapladı. Dilek Mamalı ağır yaralanırken, Mehmet Sabırlı durumu sağlık ekiplerine bildirdikten sonra kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, açık olan kapıdan eve girdiklerinde Mamalı\'yı yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Dilek Mamalı kurtarılamadı. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, Mehmet Sabırlı\'yı kısa sürede yakaladı. Tutuklanan Sabırlı hakkında \'kasten öldürme\' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 4\'üncü duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Sabırlı, öldürülen Dilek Mamalı’nın ağabeyi Mehmet Tacettin Mamalı ve avukatı katıldı. Savcı, mütaalasında, sanığın evliyken eşini ve çocuklarını terk edip, Dilek Mamalı ile yaşamaya başladığını belirtti. Mamalı\'nın sanık için haksız tahrik oluşturacak bir davranışının bulunmadığını, olayda \'haksız tahrik\' unsurlarının oluşmadığını vurguladı. Bu nedenle sanığın ‘kasten öldürme’ suçunu işlediği anlaşıldığından indirimsiz müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Tutuklu sanık Mehmet Sabırlı ise tahrik edildiğini ileri sürerek, kendisini kaybettiği için ne yaptığını bilmediğini belirtip, tahliyesini istedi. Sanık avukatı, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak üzere süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının bu talebini kabul ederek, duruşmayı bir sonraki celsede karar verilmek üzere erteledi.

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