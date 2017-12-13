Dilek Mamalı cinayeti davasına 'avukat' ertelemesi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Buca ilçesinde, 15 yıldır nikahsız birlikte yaşadığı Dilek Mamalı\'yı (51) bıçaklayarak, öldürmekle suçlanan tutuklu sanık Mehmet Sabırlı\'nın (57) yargılanmasına devam edildi. Sanık Sabırlı, avukatının istifa etmesinin ardından baronun görevlendirdiği avukatı kabul etmeyince, duruşma ertelendi.

Olay, geçen 15 Haziran günü saat 06.00 sıralarında, Yıldız Mahallesi\'nde meydana geldi. Buca Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü\'nde memur olan Dilek Mamalı ile yine aynı kurumdan emekli olan, birlikte yaşadığı Mehmet Sabırlı, sabah saatlerinde evde \'kıskançlık\' yüzünden tartıştı. Mamalı\'nın bazı arkadaşlarıyla görüşmesini istemeyen Sabırlı, olumsuz cevap alınca öfkelendi. Sabırlı mutfaktan aldığı ekmek bıçağını Mamalı\'nın kalbine sapladı. Dilek Mamalı, ağır yaralanırken, Mehmet Sabırlı ise durumu sağlık ekiplerine bildirdikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, açık bırakılan kapıdan eve girdiğinde Mamalı\'yı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye rağmen Dilek Mamalı, kurtarılamadı. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, Mehmet Sabırlı\'yı kısa sürede yakaladı. Tutuklanan Sabırlı hakkında, \'kasten öldürme\' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcı, mütaalasında, sanığın evliyken eşini ve çocuklarını terk edip, Dilek Mamalı ile yaşamaya başladığını belirtti. Mamalı\'nın sanık için haksız tahrik oluşturacak bir davranışının bulunmadığını, olayda \'haksız tahrik\' unsurlarının oluşmadığını vurguladı. Bu nedenle sanığın \'kasten öldürme\' suçunu işlediği anlaşıldığından indirimsiz müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

İzmir 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Sabırlı, öldürülen Dilek Mamalı\'nın ağabeyi Mehmet Tacettin Mamalı ve tarafların avukatları katıldı. Sanık Sabırlı\'nın avukatının istifa etmesi nedeniyle baro, kendisine bir avukat görevlendirdi. Sabırlı, baronun görevlendirdiği avukatı kabul etmediğini belirterek, kendisinin avukat tutacağını söyledi. Mamalı\'nın avukatları ise bu duruma Sabırlı\'nın davayı uzatmaya yönelik bir davranış olduğunu belirterek, itiraz etti. Sanık Sabırlı, ayrıca kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve 1 ay içinde ameliyat olacağını söyleyerek, duruşmanın ertelenmesini istedi. Mamalı\'nın avukatları da bu talebin kabul edilmemesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın kendisini savunacak avukat tutması için süre verilmesi ve sağlık problemleri nedeniyle duruşmayı erteledi.

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