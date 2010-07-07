-DİLEK HANİF TASARIMLARINI PARİS'TE TANITTI PARİS (A.A) - 07.07.2010 - Ünlü modacı Dilek Hanif, 2010-2011 sonbahar-kış tasarımlarını Paris'in ünlü Crilion otelinde sergiledi. Tasarımlar, defile yerine, sergi formatında modaseverlere tanıtıldı. Paris Haute Couture Haftasında gerçekleşen sergiye, modaseverler yoğun ilgi gösterdi. Hanif, ocak ayındaki Haute Couture Haftası’nda, tasarımlarını defile düzenleyerek sergilemişti. Dilef Hanif, daha önce basına yaptığı açıklamada, ''sergi formatında sunulan koleksiyonu, modaseverlerin ince detaylara kadar inceleme imkanına sahip olduklarını'' söylemişti. Cansız mankenler üzerinde sergilenen tasarımlarda, siyah ve beyaz renklerin hakim olduğu görülüyor. Tasarımlarının büyük bir kısmını, uzun gece elbiseleri oluşturuyor.