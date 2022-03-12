Dilek Güngör: Türkiye Varlık Fonu'nun Türk Telekom operasyonu kim ne derse desin stratejik bir hamledir, devlet için bir kazançtır

Sabah yazarı Dilek Güngör, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) Türk Telekom’un yüzde 55'lik hissesi için Pay Satın Alım Sözleşmesi imzalamasının gelen eleştirilere karşın stratejik bir hamle ve devlet için bir kazanç olduğunu ifade etti.

“Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de olduğu gibi Türk Telekom'u da kaderine bırakmadı” diyen Güngör, “. Artık hissedarlar, bono yatırımcıları ve diğer paydaşlar için belirsizlik ortadan kalktı. TVF'nin çoğunluk hissedarı olması Türk Telekom'un önünü de açtı” görüşünü savundu.

Güngör devamında bu görüşünü şöyle temellendirdi:

“Şöyle ki; biliyorsunuz, önümüzdeki günlerde 5G önemli bir gündem maddesi olacak. Bu teknoloji için fiber altyapı çok önemli… Şimdi sahiplik problemi ortadan kalkan Türk Telekom proaktif bir şekilde, stratejik bir vizyonla ve uzun vadeli perspektifle hareket ederek yatırımlarına hız verecektir.”

Güngör, muhalefet kanadından gelen "Zaten 2026'da imtiyaz süresi doluyor, devlete geçiyordu” tepkisine de şöyle yanıt verdi:

“Şunu gözden kaçırmamak gerek; Türk Telekom artık o imtiyazların verildiği günlerdeki gibi sadece sabit ses oyuncusu değil, mobil ve veri pazarına da hakim. Altında Türk Telekom International'dan Innova'ya, Argela'dan Sebit'e ve AssisTT'ye kadar birçok stratejik şirket var. Dolayısıyla 2026'da sabit imtiyaz sona erecek olsa da şirket artık global arenada adını duyuran bir yapıda. Dolayısıyla sadece sabit imtiyaz konusu etrafında değerlendirilebilecek bir varlık değil.”

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