Dilek fenerinin zararı: 175 bin lira!

Ankara İtfaiyesi’nin raporuna göre, Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde’deki Akıncı Apartmanı’nın çatısında 31 Ağustos akşamı çıkan yangına da havaya bırakılan dilek feneri neden oldu. Büyük bir faciadan dönülen yangında 9 katlı binanın çatısı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Dilek fenerinin apartman sakinlerine zararı 175 bin 500 lira olurken, daire başı toplanan 6 bin 500 lira ile çatı onarıldı.

Hürriyet’in haberine göre, Akıncı Apartmanı sakinlerinden Fuat Kutsal, bina çevresine düşen dilek fenerleri bulduklarını söyledi. Çatı kaplamasında kullanılan shingle (şıngıl) adlı malzemenin tutuşmasıyla alevlerin büyüdüğünü öğrendiklerini belirten Kutsal, “Bu olay sonrasında çatımızı daha güvenli, tamamı kiremit malzemeler kullanarak yaptırdık. Büyük bir faciadan döndük” dedi.

Olay günü çatı yangının büyümesinin bir nedeninin de kaldırıma dik yapılan parklar olduğunu ifade eden Kutsal, “İtfaiye, 10-12 dakika içinde müdahaleye başladı ancak yan taraftaki apartman önüne ‘kaldırıma dik’ şekilde park eden araçlar yüzünden ikinci itfaiye yanaşamadı” diye konuştu.