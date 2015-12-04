Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), kuruluşunun 26. dolayısıyla verdiği “Basın özgürlüğü” dalındaki ödüle tutuklanan Can Dündar’ı layık gördü. Ödülü kabul eden Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar, “Sizlerin haber alma hakkını savundular, bunun için duvarların arkasına alındılar” dedi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay ve CHP Bursa İl Başkanı Zafer Yıldız’ın elinden ödülü alan Dündar, “Bunun en büyük panzehiri hukuk sistemi.Ödülleri ile cezaları, nefretleri ile sevgileri biz bu Türkiye’yi çok sevdik. Türkiye için mücadele ettik hayatımız boyunca.Can da Erdem de bunun için uğraştılar. İkisi de gazeteciydi. Sizlerin haber alma hakkını savundular. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu haber yapmak istediler. Bunun için duvarların arkasına alındılar” ifadelerini kullandı.