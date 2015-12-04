T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dilek Dündar: Sizlerin haber alma hakkını savundular, bunun için duvarların arkasına alındılar

Çağdaş Gazeteciler Derneği, 'Basın özgürlüğü' ödülünü Can Dündar'a verdi

04 Aralık 2015 09:58

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), kuruluşunun 26. dolayısıyla verdiği “Basın özgürlüğü” dalındaki ödüle tutuklanan Can Dündar’ı layık gördü. Ödülü kabul eden Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar, “Sizlerin haber alma hakkını savundular, bunun için duvarların arkasına alındılar” dedi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay ve CHP Bursa İl Başkanı Zafer Yıldız’ın elinden ödülü alan Dündar, “Bunun en büyük panzehiri hukuk sistemi.Ödülleri ile cezaları, nefretleri ile sevgileri biz bu Türkiye’yi çok sevdik. Türkiye için mücadele ettik hayatımız boyunca.Can da Erdem de bunun için uğraştılar. İkisi de gazeteciydi. Sizlerin haber alma hakkını savundular. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu haber yapmak istediler. Bunun için duvarların arkasına alındılar” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

dilek dündarçgsbasın özgürlüğühaber alma hakkıbursacan dündarkonuşması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24