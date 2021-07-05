Yargıtay C.Başsavcılığı Dilek Doğan’ı vuran polise verilen cezanın onanmasını istedi; Yargıtay 12. Ceza Dairesi cezayı onarsa sanık polis memuru 45 gün cezaevinde kalacak

Yargıtay Başsavcılığı, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Küçükarmutlu’daki evinde, 18 Ekim 2015’te özel harekât polisi tarafından vurularak öldürülen 25 yaşındaki Dilek Doğan davasında, sanık polis memuru Yüksel Moğultay’a verilen altı yıl üç ay hapis cezası ile ilgili Doğan ailesinin ve Moğultay’ın avukatlarının temyiz başvurularını reddetti. Yargıtay, cezayı onarsa sanık polis cezaevinde bir ay, 15 gün kalacak.

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Diken’den Canan Coşkun’un haberine göre, Yargıtay başsavcılığı, 10 Haziran tarihli tebliğnamesinde iki tarafın temyiz gerekçelerini sıraladı. Doğan ailesinin avukatlarına göre, sanık Moğultay’ın eylemi ‘kasten öldürme’ veya ‘olası kastla öldürme’ydi; buna rağmen sanık tam kusurluydu ve bu dikkate alınarak üst sınırdan ceza verilmesi gerekiyordu.

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Moğultay’ın avukatı: Fazla ceza verildi

Sanık polis Moğultay’ın avukatı da, müvekkilinin kusurunun bulunmadığını belirterek, silahın patlamasına Dilek Doğan’ın neden olduğunu, bu yüzden Doğan’ın kusurlu olduğunu öne sürdü. Moğultay’ın söz konusu suçu işlediğine dair yeterli delilin bulunmadığını savunan sanık avukatı, müvekkiline fazla ceza verildiğini ve beraat etmesi gerektiğini ileri sürdü.

Başsavcılık, her iki tarafın da temyiz taleplerini reddetti. Savcılığın görüşünden sonra son kararı Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi verecek.

Ne olmuştu?

Sarıyer'de 18 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen terör operasyonu sırasında eve yapılan baskın sırasında polisin silahından çıkan kurşun, Dilek Doğan'a isabet etmiş, hastaneye kaldırılan Doğan yaşamını yitirmişti.

Dilek Doğan'ın ölümüne neden olan merminin çıktığı silahın sahibi olduğu öne sürülen özel harekat polisi Y.M. hakkında, "Kasten öldürmenin ihmalli davranışla işlenmesi" ve "Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanmak" suçlarından 20 yıldan 26.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davaya bakan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Mart 2017 tarihinde yaptığı karar duruşmasında polis memuru Y.M.'yi, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.