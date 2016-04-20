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Dilek Doğan ailesinin avukatı: Polisler ambulans çağırmamış, çatışma çıktı havası yaratmak istemişler...

Evinde polis kurşunuyla vurulan Doğan 25 Ekim'de yaşamını yitirdi

20 Nisan 2016 15:19

Sarıyer'de 18 Ekim 2015’te evine operasyon düzenledikleri Dilek Doğan’ı öldürmekten yargılanan Özel Harekât polisi Y.M.’nin dosyasına, o geceye ait telsiz konuşmaları ve 155 ihbar hattıyla yapılan telefon görüşmelerinin dökümleri girdi. Doğan’ın ailesinin avukatı Oya Arslan da, “Polisler ambulans çağırmamış, çatışma çıktı havası yaratmak istemişler” dedi.

Hürriyet’ten Eyüp Serbest’in haberine göre, belgelere göre, Dilek Doğan’ın yaralandığını 112’ye ihbar eden polisler değil bir mahalleli. İlk ihbardan 7 dakika sonra 155 ihbar hattını arayan bir polis de, çatışmaya girdiklerini, bir polisin yaralı olduğunu söylüyor. Özel Harekât polisi Y.M.’ye ‘ihmali davranışla kasten adam öldürme’ suçundan 26 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan dava bugün İstanbul 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. 

 

Dosyadaki telsiz kayıtları özetle şöyle:

8644: 8644, merkez...

Haber Merkezi: Merkez dinliyor.

8644: Ambulans yaklaşık 45 dakikadır intikal etmedi.

Haber Merkezi: 8644...

8644: Merkez. Dinliyorum efendim.

Haber Merkezi: Tamam anonslarınızı tekrar edin.

8644: Uzun hattan (polis dilinde telefonla aramak) geliyorum efendim.

 

Polis istememiş

 

Doğan’ın ailesinin avukatı Oya Arslan, dava dosyasına giren belgelerle polislerin yalan söylediğinin ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi: “Polisler Dilek vurulduktan hemen sonra ambulans istediklerini söylemişti. Oysaki 112’ye ihbarda bulunan o sırada Dilek’lerin evinde bulunan komşuları. Polisler 112’yi hiç aramamış. Olaydan sonra 155’i aramışlar. Üstelik çatışma çıktığını ve yaralı polis olduğunu söylüyorlar. Çatışma çıktı havası yaratmak istemişler.”

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