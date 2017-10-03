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Dilek dilemek için yaktığı mum, koruma altındaki 800 yıllık ağacı yaktı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)-ÇORUM'da halkın 'Çam Dede' adını verdiği ve yaklaşık 800 yaşında olduğu tahmin edilen koruma altındaki ağaç, bir kişinin dilek dilemek için yaktığı mum yüzünden yandı

03 Ekim 2017 17:52

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)-ÇORUM\'da halkın \'Çam Dede\' adını verdiği ve yaklaşık 800 yaşında olduğu tahmin edilen koruma altındaki ağaç, bir kişinin dilek dilemek için yaktığı mum yüzünden yandı.
Olay, Çorum merkeze bağlı Palabıyık Köyü\'nde meydana geldi. Halk arasında \'Çam Dede\' olarak bilinen ve yatır olduğuna inananıldığı için etrafı türbe olarak düzenlenen ağaç bir kişinin dilek dilemek için yaktığı mum yüzünden yandı. Alevlerin sardığı 800 yaşında olduğu tahmin edilen, koruma altındaki ağaç büyük zarar gördü.
Çevredekilerin söndürdüğü yangın sonrası jandarma soruşturma başlattı.

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